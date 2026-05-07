Belediyeye ait araçların eşinin şahsi işlerinde kullanıldığı hususunun doğru olduğunu belirten Yalım, bu kullanımlardan doğan kamu zararını da ödemek istediğini ifade etti.

Yalım da savcılık ifadesinde, 18 yaşından küçük oğlu Anıl Yiğithan'ın belediyeye ait ve belediye şoförünün kullanımındaki Vito marka araçla Çeşme'de bulunan yazlığına götürülüp getirildiğini söyledi.

Altınkaya ifadesinde, 64 BB 064 plakalı Passat, 64 BB 012 plakalı Jetta, 64 AK 414 plakalı araç ve 64 LL 300 plakalı belediye aracına dikkat çekmişti. Ayrıca belediyeye ait 64 BB 016 plakalı Mercedes Vito araçla Yalım'ın oğlunun Çeşme'deki yazlığa götürüldüğünü iddia etmişti.

Takvim'in önceki haberinde, Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya'nın ifadesinde de benzer iddialar yer almıştı. Altınkaya, Özkan Yalım'ın eşi ve çocukları tarafından şahsi işler ve il dışı seyahatlerde belediyeye ait VIP makam aracı ile bazı belediye araçlarının kullanıldığını ileri sürmüştü.

Yalım, Uşak Belediyesi adına kayıtlı 64 BB 064 plakalı Passat marka aracın, 64 BB 012 plakalı Jetta marka aracın, 64 AK 414 plakalı aracın ve 64 LL 300 plakalı aracın eşi ve küçük oğlu Anıl'ın şahsi kullanımlarına bazı dönemlerde belediye makam şoförleriyle birlikte tahsis edildiğini kabul etti.

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği belediye araçlarının aile bireylerinin şahsi kullanımına tahsis edildiği iddiası, Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesine de yansıdı.

Bayram Reklam tarafından yapılan afişlerin ödemelerinin de şahsi şirketi tarafından yapıldığını ifade etti.

Yalım, Uşak'ta kendisine ait billboardlarda Bayram Reklam aracılığıyla oğlunun hissedar olduğu "satarız.com" firmasının reklamlarının yapıldığını kabul etti.

Yalım, hem Ankara hem de İzmir'den yapılan eşya taşıma işlemlerinde belediye araçları ve personeli kullanıldığı için oluşan kamu zararını gidermek istediğini ifade etti.

Eşyaların İzmir'den alınarak Uşak'taki eve yerleştirildiğini belirten Yalım, Ergün Pembe'nin bu evi fiilen hiç kullanmadığını söyledi.

Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Pembe'nin konaklaması için eşyalı bir eve ihtiyaç olduğunu söyleyen Yalım, İzmir'deki eşyaların Uşak'a getirilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Bu işlemden dolayı pişman olduğunu belirten Yalım, oluşan kamu zararını gidermek istediğini ifade etti.

Yalım, hatırladığı kadarıyla Özgür Özel'in aracı VIP'ye çevrilirken içinden çıkarılan malzemelerin daha sonra kullanılmak üzere Uşak Belediyesinin deposuna kaldırıldığını söyledi.

Ancak Özgür Özel'in aracına yapılan 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm detaylarına dair bilgisi olmadığını söyledi.

Araca şoför ve yolcuları ayıran ara bölme, ön ve arka buzdolabı, iki televizyon, uydu sistemi ve tavan ışıklandırması yapıldığını belirtti.

Yalım, Uşak Belediyesine ait aracın içine yapılan işlemleri de anlattı.

Yalım, her iki araç için firmayla pazarlığı kendisinin yaptığını ve fiyatta indirim yapıldığını anlattı.

Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşüm işlemleri için ise 170 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını belirtti.

Yalım, Uşak Belediyesine ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25 bin Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını söyledi.

Yalım, iki aracın ödemesinin tek fatura üzerinden Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri tarafından yapıldığını bildiğini ifade etti.

Ancak Uşak Sosyal Tesisleri Şirketi Müdürü Cemal Ak'ın firma ile görüşerek faturayı tek fatura olarak düzenlettiğini söyledi.

Yalım, araçların VIP dönüşüm ödemeleri için şirket tarafından önce iki ayrı fatura düzenlendiğini anlattı.

Her iki aracın VIP dönüşüm işlemlerine ilişkin faturaların Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini belirtti.

Yalım, kendisine genel başkandan bu yönde bir talimat iletildiği için bunu kabul ettiğini söyledi.

Yalım, Mehmet isimli kişinin Murat Altınkaya'ya, "Genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" ilettiğini beyan etti.

Yalım'ın ifadesine göre Altınkaya, Uşak'a döndüğünde Mehmet isimli kişiyle konuştuğunu kendisine aktardı.

Kendi makam şoförü Murat Altınkaya ile Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet'in birbirlerini tanıdığını belirtti.

Yalım'ın beyanına göre Murat Altınkaya, aracı firmaya götürdüğünde Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aynı marka ve model aracın da VIP dönüşüm için aynı firmada bulunduğunu gördü.

Uşak Belediyesine alınan Mercedes aracın, kendi talimatıyla şoförü Murat Altınkaya tarafından İstanbul Beylikdüzü'ndeki Dizayn Oto'ya gönderildiğini anlattı.

Yalım, her iki aracın VIP dönüşüm bedellerinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ifade etti.

Yalım, Uşak Belediyesi bünyesinde şahsı adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul'daki Dizayn Oto tarafından yapıldığını söyledi.

Yalım'ın ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri VIP araç dönüşüm işlemleri oldu.

Yalım, Özgür Özel'in de yaklaşık 10 yıl öncesine dayanan tanışıklıkları nedeniyle hatırladığı kadarıyla 7-8 defa otelinde konakladığını söyledi.

Gelen misafirlerin bazen otelde konakladığını, bazen de katılacakları programlar için kısa süreli dinlenme, giyinme ve yemek yeme amacıyla odaları kullandığını anlattı.

Yalım, kimlik fotokopisi alınmadığını ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmadığını da ifade etti.

Gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığını belirten Yalım, bu nedenle otelde herhangi bir kayıt açılmadığını anlattı.

Yalım, Uşak'ta bulunan Yalım Garden Otel'de CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yaptığını söyledi.

GÜLŞAH DURBAY VE ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI

Yalım, eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde otelin restoranında birlikte yemek yediklerinin doğru olduğunu belirtti.

Ancak aralarında gönül ilişkisi olup olmadığı konusunda duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri veyahut genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Bu kişilerin kullanımına verilen odalar kendi adıma ayrılmaktadır. Gelen misafirler bazen bu şekilde otelde konaklamakta, bazen katılacakları programlar için kısa süreli dinlenme, giyinme ve yemek yeme amacıyla kullanmaktadırlar. Yine genel başkan da benim otelimde de tanışıklığımız yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığı için hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır. Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur, ancak ben aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim"

ÖZGÜR ÖZEL'İN BABASI ADINA ARAÇ AYIRTTI

Yalım, Özgür Özel'in grup başkanı olduğu dönemde pandemi nedeniyle sıfır araç sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Özel'in ricası üzerine alınacak Polo marka araç için Uşak'taki Volkswagen bayisiyle görüştüğünü belirtti.

Polo model araç olmadığı için bayiden Taigo model aracı Özgür Özel'in babası adına ayırttığını anlattı.

180 BİN TL FARKI KENDİ HESABINDAN ÖDEDİ

Yalım, Taigo model aracın o dönemde Polo model araçtan biraz daha yüksek fiyatlı olduğunu söyledi.

Hatırladığı kadarıyla iki araç arasında yaklaşık 180 bin TL fiyat farkı bulunduğunu belirten Yalım, durumu Özgür Özel'e ilettiğini ifade etti.

Yalım, aracın kalan 180 bin TL'lik farkını kendi şahsi hesabından ödediğini, aracın 500 bin TL'sinin ise Özgür Özel'in babası tarafından ödendiğini anlattı.

ÇANTA VE SAAT HEDİYESİ İDDİASI

Yalım, 2022 yılında Özgür Özel'in kızı ve eşine, çanta işi yapan arkadaşı nedeniyle birer hediye çanta gönderdiğini söyledi.

Sonrasında Özgür Özel'in kendisini arayarak bir çanta daha istediğini belirten Yalım, bu çantanın "sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istendiğini düşündüğünü" ifade etti.

Yalım ayrıca 2019 yılında kendi kullanımı için aldığı, o tarihlerde takribi değeri 5-6 bin TL olan bir saatin Özgür Özel tarafından beğenildiğini söyledi.

"AYNI SAATTEN ALIP KENDİSİNE HEDİYE ETTİM"

Yalım, o dönemde Meclis'te bulunduğu sırada Özgür Özel'in saati beğendiğini, kendisinin de aynı saatten bir tane daha alarak Özel'e hediye ettiğini anlattı.

Daha sonra Manisa'da yaptığı bir konuşmada Özel'in kolunda bu saat olduğu için basında yüksek rakamlar yazıldığını söyleyen Yalım, Özgür Özel'in kendisini aradığını belirtti.

Yalım, saatin o tarihlerde 5-6 bin TL değerinde olduğunu Özel'e söylediğini ve saatin kendisi tarafından hediye edildiğini ifade etti.

KURULTAY ÖNCESİ 1 MİLYON 200 BİN TL İDDİASI

Yalım, 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e nakit para verdiğini öne sürdü.

200 BİN TL MANİSA'DAKİ EVİN BAHÇE DUVARINA BIRAKILDI

Yalım, 200 bin TL ve 1 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özele 200.000 TL ve 1 Milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200.000 TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisada bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200.000 TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım."

Yalım, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirkan isimli kişiye, Özel'in talimatıyla çanta içinde nakit olarak verdiğini öne sürdü.

1 MİLYON TL DENİZLİ'DE DEMİRKAN'A TESLİM EDİLDİ

Yalım, "1 Milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özelin yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim. Yukarıda detaylı olarak anlattığım şekilde ben paraları çanta ve poşet içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim." dedi.

"DELEGELERLE KONUŞUP İKNA ÇALIŞMASI YAPTIM"

Kurultay delegesi olduğu dönemde Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettğini söyleyen Yalım, "Bu hususta çalışmalar yaptım. Özgür Özel de parti içerisinde başka isimlerle birlikte 3.dönem milletvekili seçimlerinde 1.sıradan aday olmam yönünde çalışmışlardır." ifadelerini kullandı.

EĞLENCE MERKEZLERİ VE UŞAKSPOR BAĞIŞI

Yalım, belediye başkanı seçilmeden önce Uşak'taki eğlence merkezlerine kesilen cezalar ve tutulan tutanaklarla ilgili süreci de anlattı.

Mehmet Arslan ve arkadaşlarının başkan yardımcısı Halil Arslan ile hukuktan sorumlu başkan yardımcısı Meral Hanım'ın yanına giderek durumdan bahsettiklerini söyledi.

Konunun kendisine intikal etmesi üzerine mekan sahiplerini hukuk birimine yönlendirdiğini ve cezalara yapılacak itirazlarla ilgili çalışma yapıldığını ifade etti.

HER İŞLETMEDEN AYLIK 60 BİN TL BAĞIŞ İDDİASI

Yalım, bu süreçten sonra mekan sahiplerinin Uşakspor'a destek amacıyla bağışta bulunmak istediklerini söyledi.

Bu konuyla ilgili Halil Arslan, Hasan Doğukan Kurnaz ve kardeşi Mustafa Yalım'a giderek destek vermek istediklerini belirtti.

Yalım, işletme sahiplerinin her işletmeden aylık 60 bin TL olmak üzere 6 ay boyunca Uşakspor'a bağış yapacaklarını kendisine bildirdiğini anlattı.

BYD ARAÇ İÇİN 1 MİLYON TL BORÇ

Yalım, Mehmet Arslan ve Yaşar Arslan'dan bu konudan bağımsız olarak BYD marka araç alımı için eksik kalan 1 milyon TL'lik kısım için borç para aldığını söyledi.

Bu borcun 500 bin TL'sini ödediğini belirtti.

Yalım, Mehmet Arslan ve Yaşar Arslan'ın 1 milyon TL tutarında Uşakspor kombinesini Hasan Doğukan Kurnaz ve Mustafa Yalım'dan aldıklarını anlattı.

İfadelerde geçen konuların bununla ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi.

SEHER AKAY'DAKİ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA

Yalım, Ankara'da gözaltına alındığı gün aynı odada bulunan Seher Akay'ın belediyenin düzenli çalışanı olduğunu söyledi.

Olay günü Seher Akay'dan ele geçirilen telefonun kendisine ait olduğunu belirtti.

Telefonun içinde 2 hat bulunduğunu, hatlardan birinin şahsına ait şirket adına, diğerinin ise belediye hattı olduğunu söyledi.

"SUÇ İŞLEME KASTI YOKTU"

Yalım, arama öncesinde telefonu belediyeye götürmesi için Seher Akay'a verdiğini belirtti.

Akay'ın bu konuda herhangi bir suç işleme kastı bulunmadığını ifade etti.

1,5 MİLYON TL'LİK ÇEK ŞAHSİ İŞLERDE KULLANILDI İDDİASI

Yalım, Ali Rıza Demir isimli kişinin belediyeye gelerek Ata Park'ta bulunan yerde çadır kurmak istediğini söyledi.

Bu nedenle kendisinden işgaliye bedeli alındığını belirtti.

Yalım, işgaliye bedelini belediye meclisinin belirlediğini ifade etti.

"FUTBOLCU KABUL ETMEYİNCE ÇEKİ BOZDURDUM"

Yalım, Ali Rıza Demir tarafından işgaliye için hamiline olarak belediyeye verilen 1,5 milyon TL tutarındaki çekin futbolcu tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Bunun üzerine çeki kendisinin bozdurduğunu belirten Yalım, parasını kendi şahsi işlerinde kullanmış olabileceğini ifade etti.

Yalım, ilgili evrakların Yalım Petrol muhasebe evraklarından temin edilebileceğini söyledi.

EBRU YURTULUĞ'UN EVİNDEKİ LENOVO BİLGİSAYAR

Yalım, Ebru Yurtuluğ'un belediyede yaklaşık 3-4 ay özel kalem sekreteryasında görev yaptığını söyledi.

Yurtuluğ'un evinde ele geçirilen ve Uşak Belediyesine ait olan Lenovo marka bilgisayarla ilgili de konuştu.

Yalım, hatırladığı kadarıyla bu bilgisayarı Yurtuluğ'a hediye etmediğini ifade etti.

"GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA İADE ETMEMİŞ OLABİLİR"

Yalım, Ebru Yurtuluğ'un ifadesinde neden bu şekilde söylediğini bilmediğini belirtti.

Bilgisayarın, Yurtuluğ'un belediyede görevli olduğu süreçte kullandığı bilgisayar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yalım, Yurtuluğ'un görevden ayrıldıktan sonra bilgisayarı iade etmeyerek evine götürmüş olabileceğini ifade etti.

2024 yılı Mayıs ayında belediyeye ait herhangi bir bilgisayarı hediye ettiğini hatırlamadığını belirtti.

CHP'DEN İHRAÇ SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yalım, cezaevindeyken CHP Genel Merkezi'nden kendisine bir mektup teslim edildiğini söyledi.

Mektupta, tebliğden itibaren 7 gün içinde savunma vermesi gerektiğinin yazdığını anlattı.

Ancak 3 Mayıs 2026 Pazar günü partiden ihraç edildiğini basından öğrendiğini ifade etti.

"SAVUNMAM ALINMADAN İHRAÇ EDİLDİM"

Yalım, savunması alınmadan usulsüz şekilde partiden ihraç edildiğini öne sürdü.

CHP'nin 4 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olması nedeniyle bu tarihten önce apar topar ihraç edildiğini düşündüğünü söyledi.

Yalım, 28 veya 29 Nisan tarihlerinde CHP'den istifasını içeren dilekçeyi teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze ilettiğini, ancak dilekçesinin dikkate alınmadığını belirtti.

"ÖZEL HAYATIM İLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİMİ KARIŞTIRDIM"

Yalım, etkin pişmanlık kapsamında bildiği her şeyi samimi şekilde anlattığını söyledi.

"Özel hayatım ile belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için pişmanlık duyuyorum." diyen Yalım, yaptığı hatalar nedeniyle meydana gelen kamu zararının tespit edilmesi halinde ödemek istediğini belirtti.

Yalım, savunmasının bundan ibaret olduğunu söyledi.

AVUKATLARINDAN TAHLİYE TALEBİ

Şüpheli müdafileri Av. Hacı İbrahim Tokan ve Av. Enes Akbaş, müvekkillerinin anlatımına aynen iştirak ettiklerini belirtti.

Avukatlar, Yalım'ın soruşturma makamına yardımcı olmak amacıyla bildiklerini somut ve doğru şekilde anlattığını söyledi.

Tüm delillerin toplandığını savunan müdafiler, karartılması mümkün herhangi bir delil bulunmadığını ifade etti.

"TUTUKLAMA TEDBİRİNİ GEREKTİREN DURUM YOK"

Müdafiler, Yalım'ın pişmanlığını ve kamu zararını giderme isteğini samimi şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Bu aşamadan sonra tutuklama tedbirinin uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmadığını savundular.

Avukatlar, Yalım'ın öncelikle resen tahliye edilmesini, aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

TUTANAK 7 MAYIS 2026'DA İMZALANDI

İfade tutanağı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 147'nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra okunarak imza altına alındı.

Tutanakta tarih 7 Mayıs 2026 olarak yer aldı.

Tutanakta Cumhuriyet Savcısı Hakan Tunahan Arık, zabıt kâtibi Mehmet Yaşar, şüpheli Özkan Yalım ile avukatlar Hacı İbrahim Tokan ve Enes Akbaş'ın isimleri yer aldı.