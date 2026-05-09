Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın ahberine göre; mevcut tablonun devam etmesi halinde Türkiye'nin hızla yaşlanan ülkeler arasına gireceğini söyleyen Afyoncu, nüfus konusunu artık bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirerek "Savaşlardan daha büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Eğer nüfus azalması bu hızla devam ederse 2100 yılında bu topraklar üzerinde kalma ihtimalimiz zayıflıyor " değerlendirmesinde bulundu.

ALGORİTMALAR BÜYÜTÜYOR

Programda konuşan İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık ise aile bağlarını güçlendirecek sosyal politikaların önemine işaret etti. Karabıyık "Bugün çocukları yalnızca anne ve babalar değil, çoğu zaman algoritmalar büyütüyor. Anne değil, ekranlar çocuğu emzirir hale geldi. Televizyonlar ve ekranlar aileyi 'kriz', evliliği 'yük', mahremiyeti ise 'gerilik' gibi pazarlıyor. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan o büyük güç, aile ocağında pişmişti. Şimdi bu ocağın tütmesini engellemek isteyen karanlık akımlara karşı devlet, siyaset ve sivil toplum omuz omuza vermelidir" diye konuştu. İstanbul Valisi Davut Gül de çalışan annelerin yükünü hafifletmek adına harekete geçtiklerini duyurdu. Gül "Müftülük, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonunda 300 adet kreş ve anaokulu yapacağız" dedi.