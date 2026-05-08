Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını sezonun son derbisinde paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi 3 puan.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
143. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında tarihlerinde 143. kez karşı karşıya geliyor. Dev rekabette siyah-beyazlılar galibiyet sayısında rakibinin önünde bulunuyor. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te başlayan rekabette bugüne kadar toplam 142 maç oynandı.
REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE
Geride kalan 142 karşılaşmada Beşiktaş 57 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise 48 maçta rakibini mağlup etti. 37 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı.
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 198 gol atarken, bordo-mavililer 163 kez fileleri havalandırdı.
LİGDE 106. KEZ KARŞILAŞIYORLAR
İki ekip Süper Lig tarihinde ise 106. kez karşı karşıya geliyor.
Ligde oynanan 105 müsabakada Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un 37 galibiyeti bulunuyor. 29 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlıların lig maçlarında attığı 150 gole, Trabzonspor 123 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Beşiktaş, İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'a karşı önemli bir üstünlük kurdu.
İki takım İstanbul'da resmi ve özel maçlarda toplam 70 kez karşılaştı. Bu maçların 35'ini Beşiktaş kazanırken, Trabzonspor 15 kez galip geldi. 20 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda siyah-beyazlılar 114 gol atarken, bordo-mavililer 58 gol kaydetti.
LİG MAÇLARINDA DA FARK VAR
Beşiktaş, İstanbul'daki lig maçlarında da üstün taraf oldu. İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 51 lig maçının 22'sini siyah-beyazlılar kazandı. Trabzonspor 14 galibiyet elde ederken, 15 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş bu maçlarda 81 gol atarken, Trabzonspor 46 gol buldu.
EN FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993 tarihinde İstanbul'da oynanan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.
Siyah-beyazlı ekip ayrıca 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında rakibini 5-0 mağlup etti.
Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Başbakanlık Kupası'nda 4-0'lık skorla elde etti.