143. RANDEVU Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında tarihlerinde 143. kez karşı karşıya geliyor. Dev rekabette siyah-beyazlılar galibiyet sayısında rakibinin önünde bulunuyor. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te başlayan rekabette bugüne kadar toplam 142 maç oynandı. REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE Geride kalan 142 karşılaşmada Beşiktaş 57 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ise 48 maçta rakibini mağlup etti. 37 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 198 gol atarken, bordo-mavililer 163 kez fileleri havalandırdı.

LİGDE 106. KEZ KARŞILAŞIYORLAR İki ekip Süper Lig tarihinde ise 106. kez karşı karşıya geliyor. Ligde oynanan 105 müsabakada Beşiktaş'ın 39, Trabzonspor'un 37 galibiyeti bulunuyor. 29 mücadele beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların lig maçlarında attığı 150 gole, Trabzonspor 123 golle yanıt verdi. İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN Beşiktaş, İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'a karşı önemli bir üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel maçlarda toplam 70 kez karşılaştı. Bu maçların 35'ini Beşiktaş kazanırken, Trabzonspor 15 kez galip geldi. 20 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda siyah-beyazlılar 114 gol atarken, bordo-mavililer 58 gol kaydetti.