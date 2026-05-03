BURCU KÖKSAL AK PARTİ YOLUNDA: SAYI 15'E ULAŞACAK Son olarak, kısa süre içerisinde CHP 'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ana muhalefetteki yangını daha da perçinledi. Köksal'ın bu adımı atması halinde, son 2 yılda CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 15'e ulaşacak.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek devletten yardım isteyen belediye başkanlarına yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sert eleştirilerde bulunduğu ve bu isimlere uzun süredir tavır aldığı iddia ediliyor.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa sürecinde ortaya çıkan küfür dolu tehdit mesajlarının da belediye başkanları arasında büyük rahatsızlık yarattığı, genel merkezin kurumsal yapıdan uzak tutumunun eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da sık sık şikâyet olarak iletildiği belirtiliyor. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Özkan Yalım ve Gökhan Böcek'in ise genel merkezi ilerleyen süreçte daha büyük krizlerin içine sokabileceği değerlendiriliyor.