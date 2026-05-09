Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşmayı gündeme getirdiğini ve "o anlaşma çerçevesinin bugünkünden daha iyi olduğunu" söyledi. Silva, Trump ile Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ülkesinin Washington'daki büyükelçiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek özellikle ikili ve ticari ilişkilerin ele alındığı kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Trump ve Lula da Silva, Fotoğraflar: AA "TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞIMIZ ANLAŞMA DAHA İYİYDİ" Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde İran gündemine de değinen Lula da Silva, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşma metninin bir nüshasını Trump'a sunduğunu belirterek, "O günkü anlaşma çerçevesi bugünkünden daha iyiydi." dedi. Lula da Silva, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisinden İran'a gitmemesini istediğini ancak itirazlara rağmen Tahran'a gittiğini anlattı. 2010'daki anlaşmayla İran'ı nükleer silah üretmeme konusunda Türkiye ile birlikte ikna ettiklerini belirten Lula da Silva, bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak söz konusu anlaşmayı "çok iyi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.