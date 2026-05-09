CANLI YAYIN
Geri

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tuz tüketimi nasıl olmalı? Uzmanından hayati tavsiyeler

Tuz, yüksek tansiyon hastalarında büyük risk oluşturuyor. Prof. Dr. Osman Erk, “Hipertansiyon hastaları gün içinde en fazla 1 çay kaşığı kadar tuz tüketmeli”diyor.

Giriş Tarihi:
Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tuz tüketimi nasıl olmalı? Uzmanından hayati tavsiyeler
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, hipertansiyon hastalarının günlük tuz tüketimini en fazla 4 gram ile sınırlaması gerektiğini belirtiyor.
  • Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 15-20 gram seviyesinde bulunuyor.
  • Sigara içildikten sonraki ilk 30 dakika boyunca kan basıncı yükseliyor ve uzun vadede damar yapısı bozuluyor.
  • Günde en az 30 dakika orta şiddette tempolu yürüyüş yapılması tansiyon, kan şekeri, kolesterol ve stres dengesine fayda sağlıyor.
  • D vitamini hapları, kortizon, soğuk algınlığı ve doğum kontrol ilaçları kan basıncını yükseltebiliyor.

Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için "sessiz katil" olarak adlandırılıyor. Ancak kontrolü ele almak sandığınızdan daha kolay.

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, yaşam tarzındaki değişikliklerin yüksek tansiyonla mücadele önemli bir yer oluşturduğunu belirtiyor. Tuz tüketimine dikkat çekiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:

Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 15-20 gr seviyesinde. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı Arşiv'e aittir.)

TUZLA ARANIZA MESAFE KOYUN

Türkiye'de günlük tuz tüketimi ortalama 15-20 gramı buluyor. Oysa bir tansiyon hastası için bu miktar en fazla 4 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) olmalı. Tuzu azaltmak için sadece sofradaki tuzluğu kaldırmak yetmez: Turşu, konserve, hazır soslar ve şarküteri ürünlerinden uzak durun.

Tuzlu peynir ve zeytinleri suda bekleterek tüketin. Beyaz ekmek ve tuzlu kuruyemiş yerine taze sebze-meyvelere yönelin.

DAMARLARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Sigara içildikten sonraki ilk 30 dakika boyunca kan basıncınız yüksek seyreder. Uzun vadede ise damar yapısını bozarak tüm organları risk altına sokar. Kalbinizi korumak istiyorsanız sigara ve alkolü tamamen hayatınızdan çıkarmalısınız.

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tuz tüketimi nasıl olmalı? Uzmanından hayati tavsiyeler-3

HAREKETE GEÇİN

Düzenli egzersiz sadece tansiyonu değil; kan şekerini, kolesterolü ve stresi de dengeler. Günde en az 30 dakika orta şiddette (dakikada 80-120 adım) tempolu yürüyüş çok faydalı.

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tuz tüketimi nasıl olmalı? Uzmanından hayati tavsiyeler-4

TANSİYON DOSTU BİR YAŞAM İÇİN İPUÇLARI

Kilonuzu Kontrol Edin: Fazla her kilo, kalbinize ekstra yük demektir.

Zengin Beslenin: Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeren besinlere sofranızda yer açın.

Yağ Seçimine Dikkat: Margarin ve trans yağlardan kaçının.

Ruhunuzu Dinlendirin: Stres tansiyonu tetikler. Yoga, meditasyon veya sevdiğiniz hobilerle zihninizi sakinleştirir.

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tuz tüketimi nasıl olmalı? Uzmanından hayati tavsiyeler-5

D VİTAMİNİNE DİKKAT

Hipertansiyon her yaştan insanı tehdit ediyor. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar ise kan basıncını yükseltiyor. D Vitamini haplarının yanı sıra kortizon, soğuk algınlığı, doğum kontrol ilaçları da büyük tehdit.

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür, tuz tüketimi nasıl olmalı? Uzmanından hayati tavsiyeler-6

İnsanların sıkça yaşadığı sağlık sorunlarından biri olan tansiyon ve hipertansiyon konusunda bilinmeyenleri cevaplıyor. Prof. Dr. Osman Erk birçok ilaç kullanımının hipertansiyona yol açtığını söylerken, tansiyonun nasıl ölçülmesi gerektiğini de anlatıyor.

Hantavirüs pandemiye dönüşür mü? Uzmandan ölüm riskini azaltan yöntem
SONRAKİ HABER

Ateş ve mide bulantısıyla başlıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler