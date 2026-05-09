Hipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için "sessiz katil" olarak adlandırılıyor. Ancak kontrolü ele almak sandığınızdan daha kolay.
İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, yaşam tarzındaki değişikliklerin yüksek tansiyonla mücadele önemli bir yer oluşturduğunu belirtiyor. Tuz tüketimine dikkat çekiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:
TUZLA ARANIZA MESAFE KOYUN
Türkiye'de günlük tuz tüketimi ortalama 15-20 gramı buluyor. Oysa bir tansiyon hastası için bu miktar en fazla 4 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) olmalı. Tuzu azaltmak için sadece sofradaki tuzluğu kaldırmak yetmez: Turşu, konserve, hazır soslar ve şarküteri ürünlerinden uzak durun.
Tuzlu peynir ve zeytinleri suda bekleterek tüketin. Beyaz ekmek ve tuzlu kuruyemiş yerine taze sebze-meyvelere yönelin.
DAMARLARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI
Sigara içildikten sonraki ilk 30 dakika boyunca kan basıncınız yüksek seyreder. Uzun vadede ise damar yapısını bozarak tüm organları risk altına sokar. Kalbinizi korumak istiyorsanız sigara ve alkolü tamamen hayatınızdan çıkarmalısınız.
HAREKETE GEÇİN
Düzenli egzersiz sadece tansiyonu değil; kan şekerini, kolesterolü ve stresi de dengeler. Günde en az 30 dakika orta şiddette (dakikada 80-120 adım) tempolu yürüyüş çok faydalı.
TANSİYON DOSTU BİR YAŞAM İÇİN İPUÇLARI
Kilonuzu Kontrol Edin: Fazla her kilo, kalbinize ekstra yük demektir.
Zengin Beslenin: Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeren besinlere sofranızda yer açın.
Yağ Seçimine Dikkat: Margarin ve trans yağlardan kaçının.
Ruhunuzu Dinlendirin: Stres tansiyonu tetikler. Yoga, meditasyon veya sevdiğiniz hobilerle zihninizi sakinleştirir.
D VİTAMİNİNE DİKKAT
Hipertansiyon her yaştan insanı tehdit ediyor. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar ise kan basıncını yükseltiyor. D Vitamini haplarının yanı sıra kortizon, soğuk algınlığı, doğum kontrol ilaçları da büyük tehdit.
İnsanların sıkça yaşadığı sağlık sorunlarından biri olan tansiyon ve hipertansiyon konusunda bilinmeyenleri cevaplıyor. Prof. Dr. Osman Erk birçok ilaç kullanımının hipertansiyona yol açtığını söylerken, tansiyonun nasıl ölçülmesi gerektiğini de anlatıyor.