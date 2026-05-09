Günde en az 30 dakika orta şiddette tempolu yürüyüş yapılması tansiyon, kan şekeri, kolesterol ve stres dengesine fayda sağlıyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, hipertansiyon hastalarının günlük tuz tüketimini en fazla 4 gram ile sınırlaması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, yaşam tarzındaki değişikliklerin yüksek tansiyonla mücadele önemli bir yer oluşturduğunu belirtiyor. Tuz tüketimine dikkat çekiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:

H ipertansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için "sessiz katil" olarak adlandırılıyor. Ancak kontrolü ele almak sandığınızdan daha kolay.

Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 15-20 gr seviyesinde.

TUZLA ARANIZA MESAFE KOYUN

Türkiye'de günlük tuz tüketimi ortalama 15-20 gramı buluyor. Oysa bir tansiyon hastası için bu miktar en fazla 4 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) olmalı. Tuzu azaltmak için sadece sofradaki tuzluğu kaldırmak yetmez: Turşu, konserve, hazır soslar ve şarküteri ürünlerinden uzak durun.

Tuzlu peynir ve zeytinleri suda bekleterek tüketin. Beyaz ekmek ve tuzlu kuruyemiş yerine taze sebze-meyvelere yönelin.

DAMARLARIN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Sigara içildikten sonraki ilk 30 dakika boyunca kan basıncınız yüksek seyreder. Uzun vadede ise damar yapısını bozarak tüm organları risk altına sokar. Kalbinizi korumak istiyorsanız sigara ve alkolü tamamen hayatınızdan çıkarmalısınız.