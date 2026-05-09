ABD basınından İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili bir iddia daha geldi. CNN International'ın belirttiğine göre ABD istihbaratı, Hamaney'in üst düzey İranlı yetkililerle birlikte savaş stratejisini şekillendirmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.
ABD İSTİHBARATI: "HAMANEY MÜZAKERELERİ YÖNETİYOR"
ABD istihbarat kaynaklarına göre İran'da belirsizlik yerini korurken Mücteba Hamaney savaşı sonlandırmak için ABD ile yürütülen müzakereleri yönlendiriyor.
Daha önce New York Times, Hamaney'in durumu iyi olsa da İran'ı generallerin yönettiğini iddia etmişti.
Hamaney, savaşın başında babasının ve ülkenin önde gelen askeri liderlerinden bazılarının öldürüldüğü bir saldırıda ağır yaralanmasından bu yana kamuoyu önünde görülmedi. Bu durum, sağlığı ve İran liderlik yapısındaki rolü hakkında spekülasyonlara yol açtı.
Donald Trump her gün bir kez daha galibiyet ilan ederken ABD istihbaratı ise İran'ın, ABD'nin bombardımanlarının ardından önemli askeri kapasitelerini koruduğunu ve aylarca sürecek bir Amerikan ablukasına dayanabilecek durumda olduğunu değerlendiriyor.
Hamaney, babasının yaralandığı saldırıdan günler sonra onun yerine İran'ın yeni dini lideri olarak ilan edilmişti ancak ABD istihbarat teşkilatı bugüne kadar onun nerede olduğunu görsel olarak teyit edemedi.
ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMIYOR SADECE KURYELER ARACILIĞIYLA GÖRÜŞÜYOR
Kaynaklardan birinin belirttiğine göre, belirsizliğin bir kısmı Hamaney'in iletişim kurmak için hiçbir elektronik cihaz kullanmamasından, bunun yerine yalnızca kendisini şahsen ziyaret edebilenlerle veya kurye aracılığıyla mesaj gönderenlerle etkileşim kurmasından kaynaklanıyor.
TECRİT ALTINDA TUTULUYOR
Kaynaklar, Hamaney'in vücudunun bir tarafında yüzünü, kolunu, gövdesini ve bacağını etkileyen ciddi yanıklar da dahil olmak üzere yaralanmaları nedeniyle tıbbi tedavi görmeye devam ederken tecrit altında tutulduğunu ekledi.
TAHRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA
İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Hamaney'in konutunu hedef aldığı saldırıda yaşananlara ve Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir halk buluşmasında konuşan Hüseyni, saldırı sırasında kendisinin de ofiste bulunduğunu belirterek olay anına ilişkin detaylar paylaştı.
"BULUNDUĞU YERİ DÜZENLİ ŞEKİLDE VURUYORLARDI"
Hüseyni, saldırı sırasında Hamaney'in bulunduğu alanın doğrudan hedef alındığını belirterek "Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızda ise Ali Hamaney'in bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamaney, Mücteba Hamaney'in genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı" dedi.
"BELİNDE VE BACAĞINDA HAFİF YARALANMALAR OLUŞTU"
Saldırının etkisiyle Mücteba Hamaney'in yere savrulduğunu belirten Hüseyni, "Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Yalnızca kulağının arka kısmında küçük bir yara oluştu. Bunun dışında anlatıldığı gibi ciddi bir yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
"ZAMANI GELDİĞİNDE HALKLA KONUŞACAKTIR"
Hüseyni, Hamaney'in kamuoyundan uzak tutulduğu yönündeki iddialara ilişkin ise güvenlik gerekçelerini işaret etti. Hüseyni, "Düşman, çeşitli söylentiler ve bahanelerle onun görüntüsünü ya da sesini elde ederek farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bu nedenle şu an için acele edilmiyor. Zamanı geldiğinde kendisi doğrudan halkla konuşacaktır. Sağlığı, dirayeti ve halka liderlik etme gücü tamamen yerindedir" şeklinde konuştu.