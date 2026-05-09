Mazaher Hüseyni, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve güvenlik nedeniyle kamuoyundan uzak tutulduğunu açıkladı.

Hamaney'in iletişim için elektronik cihaz kullanmadığı ve kurye aracılığıyla mesajlaştığı bildirildi.

Hamaney, babasının yaralandığı saldırıdan sonra kamuoyunda görülmediği için sağlık durumu ve liderlik rolü hakkında spekülasyonlar arttı.

ABD basınından İran 'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili bir iddia daha geldi. CNN International'ın belirttiğine göre ABD istihbaratı, Hamaney'in üst düzey İranlı yetkililerle birlikte savaş stratejisini şekillendirmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

ABD İSTİHBARATI: "HAMANEY MÜZAKERELERİ YÖNETİYOR"

ABD istihbarat kaynaklarına göre İran'da belirsizlik yerini korurken Mücteba Hamaney savaşı sonlandırmak için ABD ile yürütülen müzakereleri yönlendiriyor.

Daha önce New York Times, Hamaney'in durumu iyi olsa da İran'ı generallerin yönettiğini iddia etmişti.



Hamaney, savaşın başında babasının ve ülkenin önde gelen askeri liderlerinden bazılarının öldürüldüğü bir saldırıda ağır yaralanmasından bu yana kamuoyu önünde görülmedi. Bu durum, sağlığı ve İran liderlik yapısındaki rolü hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Donald Trump her gün bir kez daha galibiyet ilan ederken ABD istihbaratı ise İran'ın, ABD'nin bombardımanlarının ardından önemli askeri kapasitelerini koruduğunu ve aylarca sürecek bir Amerikan ablukasına dayanabilecek durumda olduğunu değerlendiriyor.

Hamaney, babasının yaralandığı saldırıdan günler sonra onun yerine İran'ın yeni dini lideri olarak ilan edilmişti ancak ABD istihbarat teşkilatı bugüne kadar onun nerede olduğunu görsel olarak teyit edemedi.