Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço ve eşi Burcu Alço, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları son videoyla takipçilerini şaşırtan bir diyaloğa imza attı. Birlikteliklerini 2020 yılında resmiyete döken çift, araba yolculuğu sırasında birbirlerine yönelttikleri sorularla dikkat çekti.
Burcu Alço'nun eşine en sevdiği ve sevmediği huylarını sorması üzerine başlayan sohbet, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Nuri Alço'nun, eşinin bir konuyu çok uzatmasından şikayetçi olduğunu söylemesi ve Burcu Alço'nun "hizmetkâr" çıkışı videoya damga vurdu.
"BİR KONUYU UZATMAN BİTMİYOR"
Burcu Alço, eşine "En sevdiğin ve sevmediğin huyum ne?" sorusunu yöneltti. Eşinin sorularını yanıtlayan Nuri Alço, Burcu Alço'nun sevmediği huyundan başlayarak "Bir konuyu uzatman, bitmiyor" yanıtını verdi.
Eşinin sevdiği huyundan da bahseden Yeşilçam yıldızı, Brcu Alço'nun nahif tavrından memnun olduğunu dile getirirken; "Her şeye okey demeni seviyorum. Güzel yemekler yapıyorsun, ne sevdiğimi biliyorsun önüme koyuyorsun" ifadelerini kullandı. Eşinin güzel yemekler yapıp kendisine servis etmesini sevdiğini dile getiren Alço'ya, Burcu Alço'dan ise esprili bir yanıt geldi.
"HİZMETKARINIZIM EFENDİM"
Eşinin yemeklerinden ve uyumundan övgüyle bahsetmesi üzerine Burcu Alço, "Hizmetkârınızım efendim, kölenim ben senin" diyerek karşılık verdi. Çiftin kendi aralarındaki bu samimi ve esprili diyaloğu takipçileri tarafından ilgiyle izlenirken, 33 yaş farka rağmen devam eden 6 yıllık mutlu evlilikleri bir kez daha dikkat çekti.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Alço çiftinin videosu kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu. Çok sayıda yorum alan görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcısı çiftin arasındaki esprili diyaloğu eğlenceli bulurken kimisi eleştirdi.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN 10 YIL BEKLEDİ
Nuri Alço, konuk olduğu bir programda eşi Burcu Alço ile özel hayatlarına dair itiraflarda bulunmuştu. Evlilik teklifi için tam 10 yıl bekleyen çiftten Burcu Alço, "10 yıl evlilik için neyi beklediniz?" sorusuna şu ifadelerle cevap vermişti: "Açıkçası ben onu bekledim. Nuri o zamanlar evlilik düşünmeyen bir insandı. Ben evlenmek istiyordum, ama onun evlilik için daha zamanı vardı. Ben de bir kenarda oturdum ve onu bekledim."
Nuri Alço da "Sizi bu kadar bekleyen bir kadını hissetmediniz mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hakikaten o zamanlar durulmayan bir adamdım. Yani durulmayan derken çapkın, evlenmeyi düşünen bir insan değildim. Sonradan 'bir çocuk yapayım, soyadımı taşısın' diye düşündüm. Geç düşündüm ama düşündükten sonra kısmetlik bir karar verdim. Bana bugüne kadar tanıdığım en uygun olan kişi Burcu'ydu, onu seçtim"
Alço, sözlerini şöyle tamamlamıştı: "İyi ki de öyle olmuş yanımda olan, devamlı destekleyen, sağlığıma özen gösteren, çok iyi bir insan. Yüreği çok iyi. Tabii ki karşılıklı sevgi olmadan bu işler de olmaz."
MERAK EDİLENLER
Nuri Alço ve Burcu Alço ne zaman evlendi?
Çift, ilişkilerini 2 Temmuz 2020 tarihinde pandemi kısıtlamaları altında sade bir törenle resmiyete dökmüştür.
Aralarındaki yaş farkı kaç?
Nuri Alço ile eşi Burcu Alço arasında 33 yaş fark bulunmaktadır.
Burcu Alço videoda ne dedi?
Eşinin kendisine hizmetinden memnun olduğunu söylemesi üzerine Burcu Alço esprili bir dille "Hizmetkârınızım efendim, kölenim ben senin" ifadelerini kullanmıştır.
*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.
