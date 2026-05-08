Başkan Erdoğan SAHA'da ilkleri açıkladı: "203 ürün 182 anlaşma ile 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fuarda 203 ürün ilk kez sergilendiğini ve 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını bildiren Başkan Erdoğan, "Daha büyük başarı hikayelerini yazacağız. Yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye'dir." dedi. Fuarı ziyaret eden CHP'li Özgür Özel'e

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşma yaptı.
  • Fuarda 203 ürün ilk kez sergilendi ve 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.
  • Erdoğan, Türk savunma sanayisinin dünya ölçeğinde rağbet gören ve tercih edilen bir ekosistem haline geldiğini belirtti.
  • Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde öne çıkan ülkeler arasına girdiği ifade edildi.
  • Erdoğan, savunmada tam bağımsız Türkiye hedefi için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO’da: "Yeni dönemin kurucu aktörü Türkiye’dir!"




Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

203 ürün SAHA'da ilk kez görücüye çıktı. 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.

Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.

Daha büyük başarı hikayelerini yazacağız. Savunmada tam bağımsız Türkiye hedefi için durmadan çalışacağız. Güvenlik yalnızca tek bir sahaya hapsedilemez.

Muharebe sahasının nasıl dönüştüğüne tanık olmayı sürdürüyoruz. Yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye'dir.

SAVUNMA İHRACATINDA 4 AYDA YÜZDE 28 ARTIŞ

2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Milletimizin göğsünü kabartan, müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Nice engelle karşılaştık, ambargolarla önümüz kesilmek istendi. İçeriden de ihanete, kumpasa maruz kaldık.

CHP'li Özel fuarı ziyaret etti.

FUARI ZİYARET EDEN CHP'Lİ ÖZEL'E GÖNDERME

Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Herhalde balıkların korkmadığını gördüler.

(Yapamazsınız) diyenlere cevabımızı, bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik. Savunma sanayi ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası 'iç cephe' olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir.

