Resmi Gazete'de yayımlandı: Birçok kurumda atama kararları | İşte yeni görevlendirmelerin listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla SPK, TÜİK, TCMB, Adli Tıp Kurumu ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yeni görevlendirmeler yapıldı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adli Tıp Kurumu, SPK, TÜİK, TCMB ve Milli Savunma Bakanlığı'nda atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütcü, İkinci Başkanlığa Ahmet Aksu, Üyeliğe Yusuf Sünbül atandı.
  • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na Mehmet Arabacı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı.
  • Milli Savunma Bakanlığı'nda Mehmet Avcı görevden alınarak yerine Zikrullah Erdoğan atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla birçok kurumda dikkat çeken görev değişiklikleri yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kapsamında Adli Tıp Kurumu, SPK, TÜİK, TCMB ve Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni isimler göreve getirildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na atanan isim:

  • Hızır Aslıyüksek

Sermaye Piyasası Kurulu'na atanan isimler:

  • Başkanlığa: Mahmut Sütcü
  • İkinci Başkanlığa: Ahmet Aksu
  • Üyeliğe: Yusuf Sünbül

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na atanan isimler:

  • Başkanlığa: İbrahim Ömer Gönül
  • Üyeliğe: Abdi Serdar Üstünsalih

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na atanan isim:

  • Mehmet Arabacı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan isim:

  • Yusuf Emre Akgündüz

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görev değişikliği:

  • Mehmet Avcı görevden alındı
  • Yerine Zikrullah Erdoğan atandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na atanan isim:

  • Ahmet Alemdar
