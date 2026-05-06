Zeki Murat Göle'den kritik tercih! Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kritik randevulardan biri de Konya'da oynanıyor. Sezonun son iki haftasına şampiyonluk iddiasını koruyarak giren Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu maçta kazanarak Galatasaray'ın olası yenilgisinde farkı bire indirmek isterken bunun yaşanmaması halinde ise ikinciliği garanti altına almak amacında. Zeki Murat Göle tercihini yaptı ve Kanarya'nın 11'i netleşti. Konyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor.
  • Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor ve Fenerbahçe 37 galibiyetle rekabette üstün durumda.
  • Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda oynadığı 24 maçın 15'ini kazanırken, Konyaspor 6 galibiyet aldı ve 3 maç berabere sonuçlandı.
  • Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamazken, bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
  • İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı ve Konyaspor uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

Konyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe son maçında Başakşehir'i 3-1 yendi

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca

Fenerbahçe, Konyaspor'a ZTK'da yenilerek elenmişti

50. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, rekabette 37 galibiyetle rakibine büyük üstünlük kurdu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. İki ekip, lig tarihinde 50. kez karşı karşıya geliyor.

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 49 lig maçında sarı-lacivertliler 37 galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip 8 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 128 gol attı, kalesinde ise 52 gol gördü.

Fenerbahçe şampiyonluk umudunu son maça taşımak istiyor

DEPLASMANDA DA KANARYA ÖNDE

Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile deplasmanda 24 kez karşılaştı. Bu maçların 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Konyaspor 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe, Konya'daki lig maçlarında 51 gol kaydetti. Konyaspor ise 29 golle karşılık verdi.

KUPADA SON SÖZ KONYA'NINDI

İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Konyaspor, uzatma dakikalarının son bölümünde penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe sezonun son maçında Eyüpspor'u ağırlayacak

EN GOLLÜ MAÇ 7-1

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki en gollü ve en farklı maç, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.

Kadıköy'deki mücadeleyi Fenerbahçe 7-1 kazanarak rekabet tarihinin en farklı skoruna imza attı.

SON 6 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kanarya, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Konyaspor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Aziz Yıldırım'dan 9 numara operasyonu! Transferde hedef ALexander Sörloth ve Romelu Lukaku

