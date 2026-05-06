Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca
50. RANDEVU
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, rekabette 37 galibiyetle rakibine büyük üstünlük kurdu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. İki ekip, lig tarihinde 50. kez karşı karşıya geliyor.
REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 49 lig maçında sarı-lacivertliler 37 galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip 8 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe bu maçlarda 128 gol attı, kalesinde ise 52 gol gördü.
DEPLASMANDA DA KANARYA ÖNDE
Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile deplasmanda 24 kez karşılaştı. Bu maçların 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Konyaspor 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı.
Fenerbahçe, Konya'daki lig maçlarında 51 gol kaydetti. Konyaspor ise 29 golle karşılık verdi.
KUPADA SON SÖZ KONYA'NINDI
İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Konyaspor, uzatma dakikalarının son bölümünde penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.
EN GOLLÜ MAÇ 7-1
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki en gollü ve en farklı maç, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında oynandı.
Kadıköy'deki mücadeleyi Fenerbahçe 7-1 kazanarak rekabet tarihinin en farklı skoruna imza attı.
SON 6 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Kanarya, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Konyaspor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.