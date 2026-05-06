Fenerbahçe, Konyaspor'a ZTK'da yenilerek elenmişti 50. RANDEVU Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, rekabette 37 galibiyetle rakibine büyük üstünlük kurdu. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. İki ekip, lig tarihinde 50. kez karşı karşıya geliyor. REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 49 lig maçında sarı-lacivertliler 37 galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip 8 kez kazanırken, 4 mücadele beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 128 gol attı, kalesinde ise 52 gol gördü.

Fenerbahçe şampiyonluk umudunu son maça taşımak istiyor DEPLASMANDA DA KANARYA ÖNDE Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile deplasmanda 24 kez karşılaştı. Bu maçların 15'ini Fenerbahçe kazanırken, Konyaspor 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe, Konya'daki lig maçlarında 51 gol kaydetti. Konyaspor ise 29 golle karşılık verdi. KUPADA SON SÖZ KONYA'NINDI İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Konyaspor, uzatma dakikalarının son bölümünde penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.