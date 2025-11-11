PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Alperen Şengün’den double-double’lı zafer

NBA’de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün double-double performans sergilediği maçta Milwaukee Bucks’ı 122-115 mağlup etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2025
Alperen Şengün’den double-double’lı zafer

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi. Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Maç sonrası konuşan Rockets'ın koçu Ime Udoka, Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirterek, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler" dedi.
Alperen Şengün attığı 23 sayı ile takımını sırtlarken yine göz doldurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Washington’da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail’e şok! ABD Şam’a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan’a güçlü lider vurgusu
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R - E-TİCARET
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
D&R
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye’ye geliyor
İdefix
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa’daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola temiz eller operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: 500 bin TL’ye maç satarım diyen kaleci
Başkan Erdoğan’dan Ankara’da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı: Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız
Fenerbahçe’den Allard Lindhout için UEFA’ya başvuru
Hayalet 24’lü! ABD’nin Latin Amerika’daki gizli planı sızdı! Maduro’nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports’a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? Güntekin’i getirin bana
Özgür Özel’in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Atatürk’ün vefatında 2 büyük muamma! 9’u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler’in hekimi... Peki ya İsmet İnönü? Atatürk'ün vefatında 2 büyük muamma! 9'u 5 geçe mi öldü, zehirlendi mi? Baş şüpheli Hitler'in hekimi... Peki ya İsmet İnönü? Futbola temiz eller operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: 500 bin TL’ye maç satarım diyen kaleci Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci Fenerbahçe’ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba Fenerbahçe'ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme