Alperen Şengün’den double-double’lı zafer

NBA'de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendi. Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Rockets'ta 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Konuk takımda Kevin Durant 31 sayı, 3 ribaunt, 7 asistle en skorer isim oldu. Maç sonrası konuşan Rockets'ın koçu Ime Udoka, Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirterek, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler" dedi.

Alperen Şengün attığı 23 sayı ile takımını sırtlarken yine göz doldurdu.