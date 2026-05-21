İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller
7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin arınması için ikinci kez çağrı yaptı. "Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz" diyen Kılıçdaroğlu'nun manifestosu CHP içindeki kırılgan fayları da tetikledi. Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek veren CHP'deki aktif vekilleri tek tek derledi. Listedeki isimler dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki yolsuzluk iddialarına karşı yeni bir arınma çağrısı yaptı.
- Kılıçdaroğlu, CHP'nin haramın sığınağı olamayacağını belirterek, partinin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
- Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, parti içindeki kırılgan fay hatlarını tetikledi ve arınma manifestosuna destek geldi.
- Birçok CHP milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek verdi ve partinin geleceğiyle ilgili toplantılar düzenledi.
- Kasım 2025'teki ilk arınma çağrısına da CHP'deki aktif ve eski vekillerden geniş destek gelmişti.
CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen ikinci arınma çağrısı geldi.Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye yeni arınma çağrısı
Kendisine "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok sert sözlerle yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu, dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: CHP HARAMIN SIĞINAĞI OLAMAZ
CHP'yi mahkemeye düşüren İBB'deki yolsuzluk davaları, Uşak ve Antalya'daki etkin pişmanlık itirafları ve kamuoyuna yansıyan rüşvet ağına atıfla "CHP haramın sığınağı olamaz" diyerek "arınma" mesajı verdi.
FAY TETİKLENDİ
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP içindeki kırılgan fayları da tetikledi.
Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin arınması gerektiğini düşünen çok sayıda milletvekili önce partinin geleceğiyle ilgili toplantılar yaptı sonra da "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verdi.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına destek veren ve paylaşan aktif vekilleri isim isim derledi.
İşte CHP'de "arınalım" diyenler:
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş
CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak
CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
KILIÇDAROĞLU'NUN İLK ÇAĞRISINA DA ÇOK SAYIDA VEKİL DESTEK VERMİŞTİ
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu Kasım 2025'te "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin derhal arınması gerektiğini savunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısına CHP'deki 10 aktif vekil, 16 eski vekil ve 30'dan fazla ilçe başkanı destek vermişti.
Bu isimlerden bazıları CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.