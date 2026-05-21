Beşikteki boşluk: Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,42'ye düştü | TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Doğum İstatistikleri, 2025" verilerine göre, geçen yılda 76 ilin toplam doğurganlık hızı nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kaldı.

12 YILDIR ARALIKSIZ DÜŞÜŞTE

Toplam doğurganlık hızı, 2025 yılında kadın başına ortalama 1,42 çocuk olarak gerçekleşti.

Bu oran 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeydi.

Verilere göre toplam doğurganlık hızı, 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş gösterirken, son 9 yıldır nüfusun yenilenme seviyesi kabul edilen 2,10'un altında kaldı.

Faruk Arslan