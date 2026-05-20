Mehmet Akif Ersoy dosyasında iddianame tamamlandı! 65 yıl 3 aya kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında suç örgütü kurma, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından 65 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında dikkat çeken bir iddianame hazırlandı.

Soruşturmanın, 2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen bir ihbarla başladığı belirtildi. İhbarda, Mehmet Akif Ersoy ile bazı kişilerin uyuşturucu madde kullandığı, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatarak birliktelik yaşadığı iddialarının yer aldığı aktarıldı.

İddianamede, dosyaya giren eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, örgütün liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı ve diğer sanıkların da örgüt üyesi olarak hareket ettiği öne sürüldü.

KİRLİ ÇARK İDDİANAMEYE GİRDİ

Hazırlanan iddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği iddia edildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşündükleri, bu nedenle çevrelerindeki kadınları sistemli şekilde Ersoy ile tanıştırdıkları, duygusal yakınlık kurulmasına aracılık ettikleri ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdikleri ifade edildi.

NÜFUZUNDAN FAYDALANMA ÇABASI

Dosyada yer alan değerlendirmelerde, bazı sanıkların televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiği, bu yolla örgütün nüfuz alanının genişletilmeye çalışıldığı belirtildi.

İddianamede, Ersoy'un medya ve çevre ilişkileri üzerinden oluşturduğu iddia edilen etki alanının, örgüt üyeleri tarafından kadınlara ulaşmak ve mağdurları yönlendirmek amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ KOKAİN TUZAĞI

İddianamede en dikkat çeken başlıklardan biri uyuşturucu kullanımı oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket eden sanıkların, mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından cinsel birlikteliklerin yaşandığı iddia edildi.

Dosyada, uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin, gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve alınan numunelerle desteklendiği kaydedildi.

PARTİLERİN ADRESİ ULUS'TAKİ EV

İddianamede, uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği öne sürüldü.

Bazı sanıkların mağdurları bu ortamlara götürdüğü ve cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı iddia edildi. Dosyada, Ulus'taki dairenin Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz tarafından kiralandığı, burada çeşitli partiler düzenlendiği belirtildi.

MAĞDURLARDA PSİKOLOJİK TRAVMA İDDİASI

Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını anlattı.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları reddettiği belirtilirken, soruşturma dosyasında gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitlerin yer aldığı kaydedildi.

ÖRGÜTTEKİ ROLLER TEK TEK ANLATILDI

İddianamede sanıkların örgüt içindeki rolleri de tek tek anlatıldı. İnşaat mühendisi Ahmet Göçmez'in, "Yetiş-Yakala" isimli işletmenin sahibi olduğu, Ersoy'a yakın isimlerden biri olarak hareket ettiği ve uyuşturucu ile cinsel içerikli partilere yer sağladığı iddia edildi.

Sanık Mustafa Manaz'ın sahibi olduğu lojistik şirkette Ersoy'un yüzde 10 hissesinin bulunduğu, ikilinin yakın arkadaş olduğu belirtildi. İddianamede, çok sayıda eylemin gerçekleştiği öne sürülen Ulus'taki dairenin Manaz ve Ersoy tarafından kiralandığı kaydedildi.

PROGRAMLARA ÇIKARILAN İSİMLER DOSYADA

İddianamede, Nurullah Mahmut Dündar'ın zaman zaman Ersoy'un programlarına çıkarak ekonomi üzerine yayın yaptığı, Ersoy ile çok sayıda uyuşturucu partisi düzenlediği ve çoklu ilişkilerde yer aldığı öne sürüldü.

YouTube içerikleri üreten Taner Çağlı'nın da uyuşturucu eylemlerine yer sağladığı ve bazı çoklu ilişkilerde bulunduğu iddia edildi. Ersoy'un programına çıkan Ufuk Tetik de dosyada örgüt üyesi olarak yer aldı. Tetik'in uyuşturucu partilerinde bulunduğu ve Ersoy'a yakın isimlerden olduğu belirtildi.

65 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un 11 ayrı eylemden sorumlu tutulduğu kaydedildi. Ersoy hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından cezalandırma talep edildi.

Başsavcılık, Mehmet Akif Ersoy'un 65 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıklar hakkındaki yargılama sürecinin iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından başlaması bekleniyor.

