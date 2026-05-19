CANLI | İsrail askerleri Sumud Filosu’ndaki tüm aktivistleri kaçırdı! Aralarında 78 Türk vatandaşı var
Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz’deki uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısı devam ediyor. Filodaki bütün teknelere el koyduğunu açıklayan İsrail 430 hepsini yasa dışı şekilde kaçırdığını duyurdu. Esir alınan aktivistler arasında 78 Türk vatandaşı da bulunuyor. Takvim.com.tr uluslararası sularda yaşanan gelişmeleri aktarıyor...
Akdeniz'in uluslararası sularında yine İsrail korsanlığı yaşanıyor.
Gazze'ye yönelik acımasız ablukayı kırmak ve bölgedeki mazlumlara insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının korsan saldırısına uğradı. Uluslararası hukuku bir kez daha çiğneyen İsrail güçleri, filoya ait iki tekneye acımasızca ateş açtı.
Tarihi yolculuktaki tüm son dakika gelişmeleri Takvim.com.tr'de
CANLI ANLATIM
İSRAİL AKTİVİSTLERİ KAÇIRDIĞINI AÇIKLADI
İsrail, uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi.
Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.
TEKNELERDEN BİRİ AŞDOD LİMANI'NA ÇEKİLDİ
İsrail'in hukuk dışı alıkoyduğu tekneler, Aşdod Limanı'na getirildi. Teknelerden biri, Aşdod Limanı'ndaki donanma üssüne getirildi. İsrail ordusunun, filoya bağlı diğer tekneleri liman yakınında denizde beklettiği bildirildi.
FİLİSTİN: TAM ANLAMIYLA BİR DENİZ KORSANLIĞI
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırarak aktivistleri alıkoymasını "savaş suçu" ve "tam anlamıyla deniz korsanlığı" şeklinde niteledi.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu'na ait teknelere müdahalesi, tekneleri ve aktivistleri alıkoymasının uluslararası sularda gerçekleştirilen "yasa dışı bir eylem" olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail’in bu müdahaleyle Gazze'deki "soykırım, aç bırakma politikası ve kuşatmayı" örtbas etmeye çalıştığı ifade edilirken, saldırının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuk kurallarının ağır ihlali olduğu, uluslararası insancıl hukuk ile insan hakları ilkelerini de ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesinin, Gazze'deki barış planının ikinci aşamasına geçişi engellediği ve Filistinlilerin yaşadığı insani felaketi derinleştirdiği belirtilen açıklamada, alıkonulan aktivistlerin güvenliği konusunda "derin endişe" duyulduğu ve aktivistlerin hayatı ve güvenliğinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.
Filodaki teknelere silahla müdahale edildiği, yardım çağrılarının engellendiği ve teknelerin açık denizde tehlikeli koşullarda durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in Filistin Devleti’nin kara, deniz ve hava sahası üzerinde egemenliği bulunmadığı vurgulanırken, deniz yolları ve insani yardımlar üzerinde güç kullanarak hakimiyet kurma girişimlerinin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.
Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ile uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail’e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanması, Gazze ablukasının kaldırılması ve aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
İSRAİL'İN KAÇIRDIĞI AKTİVİSTLER ARASINDA 78 TÜRK VAR
İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği bildirildi.
Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filodaki teknelerin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Filoda en son "Lina Al-Nabulsi" teknesine müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filodaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu." ifadeleri kullanıldı.
Son teknenin taşıdığı "Lina Al-Nabulsi" isminin üstünde okul üniforması bulunmasına rağmen İsrail işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrencinin adı olduğuna dikkat çekildi.
78 TÜRK KATILIMCI BULUNUYOR
Toplamda 50 tekneden oluşan filoda 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu teknelerde 78 Türk katılımcının bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu 78 kişinin dışındaki 7 kişinin de Türk vatandaşlığının yanı sıra çifte vatandaş statüsünde olduğu ifade edildi.
HAK-İŞ'TEN ÇAĞRI
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in de aralarında bulunduğu sivil aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Konfederasyon Genel Merkezinde basın açıklaması yapan Sert, İsrail'in, sivil gemilere saldırısının, açık bir hukuk ihlali, insan haklarına yönelik ağır bir saldırı ve uluslararası sularda gerçekleştirilen korsanlık faaliyeti olduğunu belirtti.
Netanyahu yönetiminin, Gazze'de kadınları, çocukları ve sivilleri hedef alan saldırılarıyla insanlık vicdanında çoktan mahkum olduğunu dile getiren Sert, "Bugün ise insani yardım misyonlarını engelleyerek, barbarlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez." dedi.
Sert, insanlık adına yola çıkanların silah zoruyla durdurulması, iletişimlerinin kesilmesi ve esir alınmalarının çok açık insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır. Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in emek, vicdan ve adalet mücadelesini temsil ederek Gazze yoluna çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu duruş yalnızca sendikal bir sorumluluk değil, insanlık onurunu savunan tarihi bir vicdan yürüyüşüdür."
"BU KORSANLIK GİRİŞİMİNE KARŞI SESSİZ KALMAYIN"
Sert, Gazze'de açlık, abluka ve bombardıman altında yaşam mücadelesi veren insanların yardım çığlığına kulak tıkayan İsrail'in yardım koridorlarını kapatarak, insani yardımları engelleyerek ve yardım filolarına saldırarak insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.
Dünyanın hakim güçlerinin Gazze'de yaşanan katliamları görmezden geldiğine işaret eden Sert, şunları kaydetti:
"Buradan uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere üyesi olduğumuz ITUC, ETUC, ILO ve ATUC gibi küresel sendikal harekete ve tüm vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Bu korsanlık girişimine karşı sessiz kalmayın. Siyonist işgalci İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı açık ve net tavır alın. İnsani yardım taşıyan sivil girişimlere yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçin. Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin olmak üzere alıkonulan tüm vicdan gönüllülerinin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını sağlayın."
Sert, yarın saat 15.00'te İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, perşembe günü saat 15.00'te ise ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenleyeceklerini bildirdi.
SİRİUS İLE BAĞLANTI KOPTU
Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filodaki Sirius teknesinin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
İsrail donanma gemisinin, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Sirius teknesini durdurmak için "suni dalgalar oluşturduğu ve tazyikli su sıktığı" aktarılan açıklamada, donanma gemisinin teknenin kıç kısmına çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "(Sirius teknesiyle) Uydu bağlantımız çarpmayla koptu. Aktivistlerin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.
HAK-İŞ BAŞKANI VE AKTİVİSTLER ALIKONULDU
İsrail’in Sumud Filosundaki son tekneye de müdahale ettiği, aralarında HAK-İŞ Başkanı’nın da bulunduğu tüm aktivistlerin alıkonulduğu bildirildi.
KAÇIRILAN AKTİVİST SAYISI 347'YE YÜKSELDİ
Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 347 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.
"Zefiro" ve "Andros" teknelerine İsrail tarafından el konulduğu belirtilen açıklamada, yoluna devam eden tekne sayısının 8 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Cabo Blanco'nun 150, Lina'nın 157, Elengi'nin 164, Alcyone'un 167, Don Juan'ın 168, Girolama'nın 170 ve Kasrı Sadabat'ın 192 deniz mili yolunun kaldığının tahmin edildiği aktarıldı.
İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu.
74 TÜRK KATILIMCI ALIKONULDU
Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Türk vatandaşlarının sayısı 74'e çıktı.
Alıkonulan vatandaşların isimleri şöyle:
Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdulmecid Bağçivan, Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin, Sinan Akılotu, Abdullah Aydın, Ayhan Samuk, Ercan Tokcan, Eyyüp Dağlı, Mehmet Şirin, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Ferzan Çiftçi, Ahmet Cenk Aslan, Asrın Fahrettin Tok, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Erdem Özveren, Ersoy Önen, Hüseyin Talha Yaman, Mehmet Yıldırım, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmügülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Mirac Üstün, Selçuk Arkın, Haşim Şamil Kısa, Ahmet Söylemez, Ömer Onay, Usame Zarif, Abdullah Saydemir, Fatih Genç, Engin Doğan, Ferhat Çalışye, İbrahim Duran, Muhammed Salih Dallı, Muhammet Hamza Karadayı, Niyazi Deniz, Özkan Özer, Recep Köse, Fatih Varol, Feyzullah Keskin, Onur Şafak Hürufuk, Abdulhamit Yağmurcu, Harun Uyar, İbrahim İshak, Tahsin Ünlü, Veysel Genç, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın, Zeynel Abidin Özkan, Abdullah Harun Albayrak, Baki Öncel, Enes Harman, Erdinç Gülay, Murat Topşir, Özkan Dilmeç, Semih Ensar Bahadır, Ayşenur Levent Albayrak, İhsan Yıldız, Mehmet Şevki Bulut, Ömer Faruk Narlı.
İSRAİL ASKERLERİ SUMUD FİLOSU’NDAKİ 2 TEKNEYE ATEŞ AÇTI
İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere yasadışı müdahalesi sürüyor.
İsrail askerleri, Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na ait Balad al-Sheik (Girolama) ve Bayt Ummar (Elengi) adlı teknelere ateş açtı. Bayt Ummar (Elengi) adlı teknede 1, Balad al-Sheik (Girolama) adlı teknede ise 2 Türka ktivist bulunuyor.
İsrail askerlerinin ateş ettiği anlar teknede bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alınırken, saldırıda ölen ya da yaralanan bildirilmedi.
Filonun takip sistemine göre tekne, müdahale sırasında Gazze kıyılarına yaklaşık 82 deniz mili mesafede bulunuyordu.
Global Sumud Filosu, şu ana kadar 65 teknenin İsrail güçlerince engellendiğini, 5 teknenin ise Gazze’ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.