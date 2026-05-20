Başkan Erdoğan Trump ile görüştü! Cami saldırısı ve Orta Doğu'daki ateşkes masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede; Suriye’de istikrarın önemi, NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları ve ateşkes süreçleri masaya yatırıldı. Görüşme sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Erdoğan'la iyi bir ilişkimiz var." dedi.
Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.
SURİYE'DE İSTİKRAR ORTAMI
Başkan Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.
Başkan Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.
TRUMP'TAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA
ABD Başkanı Trump ise Başkan Erdoğan ile görüşmesine dair "Erdoğan ile görüşmem çok iyiydi. Erdoğan'la iyi bir ilişkimiz var, çok iyi bir müttefik. Çok iyi işler yaptı. " dedi.