Başkan Erdoğan Trump ile görüştü! Cami saldırısı ve Orta Doğu'daki ateşkes masada

Başkan Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump'a önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump ise Başkan Erdoğan ile görüşmesine dair "Erdoğan ile görüşmem çok iyiydi. Erdoğan'la iyi bir ilişkimiz var, çok iyi bir müttefik. Çok iyi işler yaptı. " dedi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel