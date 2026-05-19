CANLI | ABD'den İran'a mesaj var: Pakistan Genelkurmay Başkanı iletecek
ABD Başkanı Donald Trump, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını açıkladı. Trump, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." derken ABD Senatosu Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını 7. oylamanın sonunda kabul etti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj ileteceğini belirtti.
CANLI ANLATIM
ABD'DEN İRAN'A YENİ MESAJ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Feda Hüseyin Maliki, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj ileteceğini belirtti.
İran basınına göre Maliki, İran ile ABD arasında devam eden müzakere görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Maliki, konuya dair "Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, yarın ABD'den İran'a yeni bir mesaj iletecek." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN SAVAŞ YETKİLERİNİ KISITLAMA KARARI
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.
50 SENATÖR LEHTE OY VERDİ
ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy verirken, 50 senatör lehte oy kullandı.
7. OYLAMADA KABUL EDİLDİ
Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.
CUMHURİYETÇİLER DESTEK VERDİ
Oylamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ilk kez ilk prosedür oylamasını geçen savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekebilir.
TEMSİLCİLER MECLİSİ DE OYLAYACAK
ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek.
CUMHURİYETÇİLER DE RAHATSIZ
Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
TRUMP'IN BİLDİRMESİ ZORUNLU
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
TRUMP: SAVAŞ KISA SÜREDE SONA ERECEK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.
ABD Başkanı, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek." diye konuştu.
İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz." dedi.
KAN: ABD VE İSRAİL YENİ SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
İsrail ile ABD'nin, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığı iddia edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ve ABD'nin tam koordinasyon halinde olduğu belirtildi.
KAN'a konuşan ABD'li yetkili, İsrail ve ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığını söyledi.
Haberde, Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği aktarıldı.
The Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın er ya da geç İran'a yönelik saldırı talimatı vereceğini öne sürerek, asıl meselenin saldırıların ne zaman başlayacağı olduğunu ifade etti.
İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.
ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.
TRUMP: "İRAN'A SALDIRILARI 1 SAAT KALA ERTELEDİM"
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşasını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.
Trump, dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını anlatarak "Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı?" sorusuna, "Sadece 1 saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. Şu anda (saldırılar) gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı." yanıtını verdi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını belirten Trump, "Dün bölgeden telefonlar aldım, 'Efendim anlaşmaya çok yakınız birkaç gün (saldırıları) bekletebilir miyiz?' dediler, ben de tamam dedim." ifadelerini kullandı.
İran'a iki-üç günlük bir süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurguladı.
Trump, eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceklerini söyleyerek "Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz." diye konuştu.
İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmak için "yalvardığını" savunan Trump, özellikle Körfez ülkelerinin olası bir anlaşma için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.
İRAN ORDU SÖZCÜSÜ: DÜŞMAN SALDIRIRSA YENİ CEPHELER AÇILACAK
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.
İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.
Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.
İRAN'DA MÜHİMMATIN İMHASI ESNASINDA PATLAMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ
İran'da ABD-İsrail'in saldırıları sırasında atılan ancak infilak etmemiş bombaların etkisiz hale getirilmesi sırasında 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hamid Hani, Tahran'da tespit edilen ABD-İsrail'in infilak etmeyen bombalarını etkisiz hale getirme görevi sırasında yaşamını yitirdi.
Hani için memleketi Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti'nin Burucen ilçesinde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
PEZEŞKİYAN'DAN ABD'YE NET MESAJ: İRAN YASAL HAKLARINDAN GERİ ADIM ATMAZ
ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi talimatını verdiğini duyurmasının ardından Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, diyaloğun teslimiyet anlamına gelmediğini vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti diyaloğa onurla, güçle ve milletin haklarını koruyarak girer; hiçbir şekilde halkın ve ülkenin yasal haklarından geri adım atmaz" ifadelerini kullandı. İran’ın ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarının altını çizen Pezeşkiyan, "Bizler mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde olacak, İran'ın çıkarlarının ve onurunun koruyucusu olacağız" dedi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik planlanan yeni saldırıların ertelenmesi talimatı verdiğini belirterek, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelemem yönünde talepte bulundu" demişti. Bu çağrının devam eden müzakereler nedeniyle yapıldığına işaret eden Trump, "Liderlerin görüşüne göre bunun nedeni, ABD'nin yanı sıra Orta Doğu'daki ve diğer bölgelerdeki tüm ülkeler açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı. İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki kararlı tutumunu yineleyen Trump, "En önemlisi, bu anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecektir" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Bu liderlere duyduğum saygı doğrultusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD ordusuna, İran'a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmemesi talimatını verdim. Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim" demişti.
İRAN LİDERİ HAMANEY: "SAVAŞ DURUMUNUN DEVAMI HALİNDE BAŞKA CEPHELER AÇILACAK"
İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, “Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak.” dedi.
İran liderinin resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı.
Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır.” İfadeleri yer aldı.
HUSİLER: İRAN'A YÖNELİK OLASI ABD SALDIRISINA KARŞI ASKERİ OLARAK HAZIRIZ
Husilere ait el-Mesira televizyonunda yayımlanan görüntülü konuşmasında Husi, ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka uyguladığını ve bunun küresel ekonomiyi de etkilediğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin "İsrail’e hizmet etmek” olduğunu savunan Husi, Washington yönetiminin daha önce başarısız olan sürecin ardından yeni bir gerilim hazırlığında olduğuna dair işaretler bulunduğunu ifade etti.
Husi, İran'a yönelik yeni bir askeri tırmanışın bölge genelinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirterek, "Askeri düzeyde tüm gelişmelere hazırız." dedi.
TRUMP: SALDIRIYI ERTELEDİM
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.
Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.
Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.