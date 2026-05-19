CANLI | ABD'den İran'a mesaj var: Pakistan Genelkurmay Başkanı iletecek

TRUMP'IN SAVAŞ YETKİLERİNİ KISITLAMA KARARI

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

50 SENATÖR LEHTE OY VERDİ



ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy verirken, 50 senatör lehte oy kullandı.

7. OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.



CUMHURİYETÇİLER DESTEK VERDİ

Oylamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ilk kez ilk prosedür oylamasını geçen savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekebilir.

TEMSİLCİLER MECLİSİ DE OYLAYACAK



ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek.



CUMHURİYETÇİLER DE RAHATSIZ

Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.



TRUMP'IN BİLDİRMESİ ZORUNLU

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.