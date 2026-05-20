Hürmüz krizi enerji rotasını değiştirdi! Türkiye’den dünyaya 5 alternatif koridor

TÜRKMEN GAZINDA HAZAR KAPISI

Türkiye'nin ilk başlığı, yıllardır gündemde olan Türkmen doğal gazının Hazar üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak boru hattının hayata geçirilmesi oldu. Ankara, bu hattı hem Türkiye için alternatif kaynak hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak stratejik bir adım olarak görüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şubat 2025'te Türkmen gazının Türkiye'ye İran üzerinden swap yoluyla ulaştırılacağını, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp doğal gaz tedarikinin hedeflendiğini açıklamıştı. Bayraktar, nihai hedefin ise Hazar geçişli boru hattı olduğunu bildirmişti.

Hürmüz'deki risk, Türkmen gazını yalnızca Türkiye ve Avrupa açısından değil, Asya enerji piyasaları açısından da daha kritik hale getirdi. Orta Doğu'da ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmanın enerji akışını tehdit etmesi, Çin'in de doğal gaz tedarikinde Orta Asya ülkesi Türkmenistan'a yönelmesini beraberinde getirdi.

Mart 2026'da AA'ya değerlendirmelerde bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener de Türkmen gazının yeniden gündeme gelmesinde üç başlığın etkili olduğunu belirtti.

Akyener'e göre Türk dünyasında enerji entegrasyonu ve iş birliğinin artması, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi ve Avrupa Birliği'nin Rus gazına alternatif kaynak arayışı, Türkmen gazını stratejik hale getirdi.

Akyener, Türkmen gazı için İran üzerinden swap yoluyla sevkiyatın ya da uzun vadede Trans-Hazar boru hattının inşa edilmesinin farklı seçenekler arasında değerlendirildiğini ifade etti.

Türkmen gazının ilk aşamada miktar olarak büyük görünmeyebileceğini ancak stratejik anlam taşıdığını vurgulayan Akyener, "Türkiye'de direkt olarak bu doğal gazı alıp batıya kadar taşımamıza bile gerek yok. Kendi doğu bölgelerimizde kullanmamız dahi söz konusu olabilir. Yeter ki bizim sistemimize girsin." dedi.

Akyener'e göre bu adım, Türkiye'nin jeostratejik konumunu güçlendirecek, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştirecek ve küçük de olsa enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

İlk aşamada sınırlı görünen hacimlerin daha büyük yatırımların ve ticaret imkanlarının önünü açabileceğini belirten Akyener, 2 milyar metreküplük hacmin Türkiye açısından büyük görünmese de önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Türkmen gazı planı 1990'lara kadar uzanıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ankara ile Aşkabat arasında gaz tedariki için anlaşmalar imzalansa da proje çeşitli nedenlerle hayata geçirilemedi.

Aradan geçen sürede Türkmenistan, yıllık yaklaşık 80 milyar metreküp gaz üretimine ulaştı ve bunun yaklaşık 40 milyar metreküplük kısmını Çin, İran ve Rusya gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.

Türkmenistan'ın dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden biri olması, bu hattın önemini daha da artırıyor. Trans-Hazar Boru Hattı bugüne kadar bölge ülkeleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle hayata geçirilemese de Hürmüz krizi, projenin stratejik değerini yeniden ortaya çıkardı.

Proje gerçekleşirse Türkiye, Hazar bölgesini Doğu ve Güney Avrupa'ya bağlayan en kritik enerji köprülerinden biri haline gelecek.

Akyener, uygun yatırım ortamları ve ihracat koridorları oluşturulması halinde Türkmenistan'ın 2050'lere doğru 65 milyar metreküplük gaz ihracatı yapabileceğini belirterek, Türk dünyasıyla enerji entegrasyonu sağlandığında bugün küçük görülen adımın ileride 100 milyar metreküpe açılan bir koridora dönüşebileceğini ifade etti.