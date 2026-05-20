Hürmüz krizi enerji rotasını değiştirdi! Türkiye’den dünyaya 5 alternatif koridor
ABD ve İsrail’in saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonrası Orta Doğu’da tırmanan savaş, küresel ekonomi ve enerji akışını tehdit ederken Hürmüz Boğazı’ndaki kriz dünya piyasalarında yeni rota arayışını hızlandırdı. Petrol, doğal gaz ve LNG ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz’e bağımlılık, Türkiye’nin Türkmen gazı, Irak petrolü, Katar doğal gazı ve kıtaları aşan elektrik hatlarına dayalı koridor önerilerini yeniden öne çıkardı.
- ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda artan risk, günlük 20 milyon varil petrol ve 110 milyar metreküpün üzerinde LNG geçişini tehdit ediyor.
- Türkiye, Türkmenistan'dan Hazar üzerinden doğal gaz, Irak'tan Basra petrolünün Akdeniz'e taşınması ve Katar'dan kara bağlantılı gaz hattı projelerini alternatif güzergah olarak sunuyor.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının İran üzerinden swap yoluyla yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp tedarik edileceğini açıkladı.
- Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında imzalanan anlaşmayla yenilenebilir elektriğin Avrupa'ya iletimi ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye elektrik hattı projeleri gündemde.
- İstanbul'da 22 Mayıs'ta düzenlenecek Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne 45 ülkeden bakan ve enerji temsilcilerinin katılması bekleniyor.
ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaş, küresel ekonomi ve enerji akışını tehdit ederken Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz enerji piyasalarında ezberleri bozdu. Petrol ve doğal gaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan boğazda artan risk, dünyayı yeni güzergâh arayışına itti.
Türkiye ise enerji güvenliğinde merkez ülke rolünü güçlendirecek alternatif rotalarla öne çıktı.
Dünyada son 6 yılda yaşanan krizler, enerji arz güvenliğinin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, kaynak çeşitliliği, güçlü altyapı ve güvenli taşıma hatlarıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi.
HÜRMÜZ ALARMI TÜRKİYE ROTASINI ÖNE ÇIKARDI
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre 2024'te Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 20 milyon varil petrol geçti. Bu miktar, küresel petrol sıvıları tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldi.
Uluslararası Enerji Ajansı ise 2025'te Hürmüz'den 110 milyar metreküpün üzerinde LNG geçtiğini, Katar'ın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 93'ünün bu boğaza bağımlı olduğunu bildirdi.
Bu tablo, enerji arz güvenliğinde artık sadece kaynağın değil, rotanın da hayati önemde olduğunu ortaya koydu. Hürmüz krizi, dünya için yeni ittifakları ve yeni enerji güzergâhlarını kaçınılmaz hale getirirken Türkiye; petrol, doğal gaz ve elektrikte teknik ve ticari zemini bulunan alternatif koridor önerileriyle dikkat çekti.
ALBAYRAK VİZYONU KRİZLERE KALKAN OLDU
Küresel enerji sisteminde yaşanan kırılmalar, alternatif hatlar, farklı üretim merkezleri ve yeni tedarikçilerin yer aldığı bir enerji mimarisini zorunlu hale getirdi. Türkiye ise son yıllarda devreye aldığı boru hatları, LNG altyapısı, yenilenebilir enerji yatırımları, Karadeniz gazı, nükleer enerji adımları ve enerji diplomasisiyle bu yeni mimaride öne çıkan ülkelerden biri oldu.
Türkiye'nin bugün küresel enerji krizleri karşısında öne çıkmasını sağlayan stratejik çerçeve, 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ortaya koyduğu "tam bağımsız enerji" vizyonu ve Milli Enerji ve Maden Politikası ile çizildi.
Kaynak çeşitlendirmesi, LNG altyapısının güçlendirilmesi, yerli sondaj ve sismik araştırma filosunun kurulması, yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer enerji adımları ve madenlerde yerlileşme hamleleri, Türkiye'nin uzun vadeli enerji dayanıklılığının temelini oluşturdu.
Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hürmüz krizi, bu vizyonun Türkiye'ye kriz dönemlerinde hareket kabiliyeti kazandırdığını bir kez daha gösterdi. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yürüttüğü enerji diplomasisiyle Türkmen gazı, Irak petrolü, Katar doğal gazı ve kıtaları aşan elektrik hatları gibi projelerin masaya gelmesi, 2016'da atılan stratejik adımların yeni enerji mimarisindeki karşılığını ortaya koydu.
Türkiye, halihazırda Rusya, Azerbaycan ve İran kaynaklı boru hatlarıyla gaz akışı sağlayan, aynı zamanda petrol boru hatlarıyla Azeri ve Irak petrolünü dünya pazarlarına taşıyan kritik bir enerji geçiş ülkesi konumunda bulunuyor.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Azeri petrolünü Gürcistan üzerinden Ceyhan'a ulaştırırken, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Kerkük ve çevresindeki petrolü Akdeniz'e taşıyor. TANAP, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletirken TürkAkım Rus gazını Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya ulaştırıyor.
Mavi Akım, Rus gazını Karadeniz'in altından Türkiye şebekesine bağlarken Şah Deniz hattı da Azerbaycan gazının Türkiye'ye ulaşmasında kritik rol oynuyor. Bu altyapı, Türkiye'yi yalnızca enerji tüketen veya transit geçiş sağlayan bir ülke olmaktan çıkarıp farklı kaynakların kesiştiği bölgesel merkez haline getiriyor.
TÜRKMEN GAZINDA HAZAR KAPISI
Türkiye'nin ilk başlığı, yıllardır gündemde olan Türkmen doğal gazının Hazar üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak boru hattının hayata geçirilmesi oldu. Ankara, bu hattı hem Türkiye için alternatif kaynak hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak stratejik bir adım olarak görüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şubat 2025'te Türkmen gazının Türkiye'ye İran üzerinden swap yoluyla ulaştırılacağını, yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküp doğal gaz tedarikinin hedeflendiğini açıklamıştı. Bayraktar, nihai hedefin ise Hazar geçişli boru hattı olduğunu bildirmişti.
Hürmüz'deki risk, Türkmen gazını yalnızca Türkiye ve Avrupa açısından değil, Asya enerji piyasaları açısından da daha kritik hale getirdi. Orta Doğu'da ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmanın enerji akışını tehdit etmesi, Çin'in de doğal gaz tedarikinde Orta Asya ülkesi Türkmenistan'a yönelmesini beraberinde getirdi.
Mart 2026'da AA'ya değerlendirmelerde bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener de Türkmen gazının yeniden gündeme gelmesinde üç başlığın etkili olduğunu belirtti.
Akyener'e göre Türk dünyasında enerji entegrasyonu ve iş birliğinin artması, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi ve Avrupa Birliği'nin Rus gazına alternatif kaynak arayışı, Türkmen gazını stratejik hale getirdi.
Akyener, Türkmen gazı için İran üzerinden swap yoluyla sevkiyatın ya da uzun vadede Trans-Hazar boru hattının inşa edilmesinin farklı seçenekler arasında değerlendirildiğini ifade etti.
Türkmen gazının ilk aşamada miktar olarak büyük görünmeyebileceğini ancak stratejik anlam taşıdığını vurgulayan Akyener, "Türkiye'de direkt olarak bu doğal gazı alıp batıya kadar taşımamıza bile gerek yok. Kendi doğu bölgelerimizde kullanmamız dahi söz konusu olabilir. Yeter ki bizim sistemimize girsin." dedi.
Akyener'e göre bu adım, Türkiye'nin jeostratejik konumunu güçlendirecek, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefini pekiştirecek ve küçük de olsa enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.
İlk aşamada sınırlı görünen hacimlerin daha büyük yatırımların ve ticaret imkanlarının önünü açabileceğini belirten Akyener, 2 milyar metreküplük hacmin Türkiye açısından büyük görünmese de önemli bir başlangıç olduğunu kaydetti.
Türkmen gazı planı 1990'lara kadar uzanıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ankara ile Aşkabat arasında gaz tedariki için anlaşmalar imzalansa da proje çeşitli nedenlerle hayata geçirilemedi.
Aradan geçen sürede Türkmenistan, yıllık yaklaşık 80 milyar metreküp gaz üretimine ulaştı ve bunun yaklaşık 40 milyar metreküplük kısmını Çin, İran ve Rusya gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.
Türkmenistan'ın dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden biri olması, bu hattın önemini daha da artırıyor. Trans-Hazar Boru Hattı bugüne kadar bölge ülkeleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle hayata geçirilemese de Hürmüz krizi, projenin stratejik değerini yeniden ortaya çıkardı.
Proje gerçekleşirse Türkiye, Hazar bölgesini Doğu ve Güney Avrupa'ya bağlayan en kritik enerji köprülerinden biri haline gelecek.
Akyener, uygun yatırım ortamları ve ihracat koridorları oluşturulması halinde Türkmenistan'ın 2050'lere doğru 65 milyar metreküplük gaz ihracatı yapabileceğini belirterek, Türk dünyasıyla enerji entegrasyonu sağlandığında bugün küçük görülen adımın ileride 100 milyar metreküpe açılan bir koridora dönüşebileceğini ifade etti.
IRAK PETROLÜNE AKDENİZ ÇIKIŞI
Türkiye'nin ikinci önerisi, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın Basra'ya kadar uzatılması oldu. Bu seçenek, Hürmüz'e sıkışan Irak petrolü için Akdeniz'e açılan güvenli bir kapı olarak değerlendiriliyor.
BOTAŞ verilerine göre Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 1976'da işletmeye alındı, kapasitesi çeşitli projelerle artırılarak 1987'de 70,9 milyon ton/yıl seviyesine ulaştı. Bakan Bayraktar da daha önce Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nda günlük 1,5 milyon varil kapasite bulunduğunu açıklamıştı.
Irak petrolünün önemli bölümü ülkenin güneyindeki Basra Havzası'nda üretiliyor. Bu nedenle Basra petrolünün kuzeye bağlanması, Irak petrolünün Hürmüz'e bağımlı olmadan Akdeniz'e ulaştırılması açısından kritik görülüyor.
Bayraktar, Hürmüz'de yaşanabilecek bir kapanma senaryosuna dikkat çekerek Irak'a "Kerkük'e kadar olan boru hattını Basra'ya kadar uzatalım" önerisini sunduklarını belirtmişti.
Irak'ın günlük yaklaşık 3 milyon varil ham petrol ihracatının 1,5 milyon varillik bölümünün bu hat üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması seçeneği gündeme geldi.
Bakan Bayraktar'ın gündeme getirdiği senaryoya göre, hat Basra'ya kadar uzatılmış olsaydı, Hürmüz'den çıkışta sıkışan Irak petrolünün günlük yaklaşık 1,5 milyon varillik bölümü Türkiye üzerinden küresel piyasalara ulaştırılabilecekti.
Son kriz, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın Basra'ya kadar uzatılmasının yalnızca Türkiye ve Irak için değil, küresel piyasalar için de kritik önemde olduğunu gösterdi.
KATAR GAZINA HÜRMÜZ'SÜZ ROTA
Üçüncü başlık ise Katar'dan Türkiye'ye uzanacak doğal gaz boru hattı oldu. Katar gazının kara bağlantılı bir hatla Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya ulaştırılması projesi daha önce de gündeme gelmişti.
Katar, yıllık 77 milyon tonluk LNG kapasitesiyle küresel LNG piyasasının en önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ülkenin LNG ihracatının büyük bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor.
Bu nedenle Hürmüz'de yaşanan her kriz, Katar gazının Asya ve Avrupa pazarlarına ulaşmasında ciddi risk oluşturuyor.
2008'de ilk görüşmeleri yapılan, 2009'da ise rafa kaldırılan Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, bölgesel gelişmelerin ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Hürmüz krizinin ardından Katar gazı açısından alternatif rota ihtiyacı daha da görünür hale geldi.
IEA verilerine göre Katar'ın LNG ihracatının çok büyük bölümü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu nedenle son dönemde küresel piyasalarda yaşanan arz ve fiyat yönlü kriz, Katar'dan Türkiye'ye uzanacak kara bağlantılı doğal gaz hattının önemini yeniden ortaya koydu.
Bu proje, yalnızca Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunacak bir hat olarak değil, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş coğrafya için kalıcı güvence sağlayabilecek stratejik bir koridor olarak değerlendiriliyor.
Türkiye'nin sunduğu alternatif, Katar gazının Hürmüz'e bağımlı olmaksızın dünya piyasalarına ulaştırılması açısından daha kritik hale geldi.
ELEKTRİKTE KITALARI AŞAN YEŞİL HAT
Türkiye'nin önerileri yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı değil. Ankara, enerji güvenliğinin yeni ayağı olarak kıtaları aşan elektrik iletim hatlarının da hayata geçirilmesi için çaba gösteriyor.
Bu kapsamda 2025'te Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı imzalandı.
Anlaşmayla Azerbaycan'da üretilecek yenilenebilir elektriğin Gürcistan ve Türkiye üzerinden Bulgaristan'a, oradan da Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.
Bu proje, Türkiye'nin yalnızca boru hatlarında değil, elektrik ticaretinde de doğu-batı ekseninde enerji köprüsü olma hedefini güçlendiriyor. Hazar havzasında üretilecek yenilenebilir elektriğin Avrupa'ya aktarılması, Türkiye'nin enerji denklemindeki stratejik konumunu daha da artıracak adımlardan biri olarak görülüyor.
KÖRFEZ'DEN AVRUPA'YA YENİ ENERJİ KÖPRÜSÜ
Elektrikte bir diğer dikkat çeken başlık ise Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanması planlanan entegre iletim hattı oldu. Bölge ülkelerinin elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak bu proje, hem Türkiye hem de Avrupa için yeni bir enerji koridoru oluşturabilecek.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan yenilenebilir enerji iş birliği kapsamında ilk aşamada 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımı öne çıktı. Projenin yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olduğu bildirildi.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanacak ve bölge ülkeleriyle entegre edilecek elektrik iletim hattı, Körfez'den Avrupa'ya uzanan yeni bir enerji bağlantısı fikrini güçlendiriyor.
Bu hat, Türkiye'nin yalnızca doğal gaz ve petrolde değil, elektrikte de bölgesel merkez olma hedefini destekliyor.
ENERJİ DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ İSTANBUL
Küresel enerji piyasalarında Hürmüz şoku ve yeni enerji mimarisi tartışmaları sürerken Türkiye, alternatif çözüm önerileri ve bölgedeki siyasi gücüyle öncü rol oynamak istiyor. Bu kapsamda İstanbul, kritik bir enerji zirvesine ev sahipliği yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerji güvenliği, yatırım fırsatları ve küresel iş birlikleri ele alınacak.
Zirveye 45 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve enerji bürokrasisinden temsilcilerin katılması bekleniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, Hürmüz kriziyle birlikte önemi artan alternatif enerji rotaları ve Türkiye'nin merkez ülke rolü de gündemin ana başlıkları arasında yer alacak.
YENİ DENKLEM: KAYNAK KADAR ROTA
Hürmüz krizi, enerji güvenliğinde yeni dönemin yalnızca üretim kapasitesiyle değil, güvenli ve çeşitlendirilmiş güzergâhlarla şekilleneceğini gösterdi.
Türkiye'nin Türkmen gazı, Irak petrolü, Katar doğal gazı ve yeşil elektrik hatlarına dayalı önerileri, bu yeni dönemde Ankara'yı enerji diplomasisinin merkezine taşıyor.
Türkmen gazında ilk aşamada sınırlı hacimlerle başlayacak süreç, Türk dünyasıyla enerji entegrasyonunu güçlendirebilecek daha büyük bir koridorun kapısını aralayabilir.
Irak petrolünde Basra-Ceyhan seçeneği, Hürmüz'e bağımlılığı azaltabilecek kritik bir çıkış noktası olarak öne çıkarken Katar gazı için kara bağlantılı hat arayışı, Körfez kaynaklarının farklı güzergâhlardan Avrupa'ya ulaştırılması ihtimalini yeniden gündeme taşıyor.
Türkiye'nin mevcut boru hattı altyapısı, LNG kapasitesi, yenilenebilir enerji yatırımları, yerli arama filosu, nükleer enerji adımları ve bölgesel diplomasi gücü, Ankara'yı yeni enerji mimarisinde öne çıkarıyor.
Bu tablo, Türkiye'nin enerji denkleminde yalnızca geçiş ülkesi değil; petrol, doğal gaz ve elektrikte Avrupa ile Asya arasında güvenli arz rotası sunan stratejik merkez olma iddiasını güçlendirdi.