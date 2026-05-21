Borçluya taksit faize indirim! Esnafa ve vatandaşa nefes aldıracak düzenleme: Vergi ve SGK taksitleri 36 aydan 72 aya çıkıyor

Kamu borçlarının ödenmesinde tecil faizinin indirilmesi siyasetin gündemine geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'e talepler iletildi. Yasanın çıkması ile birlikte bu yönde bazı adımlar gelebileceği belirtiliyor. GENEL KURUL GÜNDEMİNDE AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, halihazırda Genel Kurul gündemindeki yasa teklifi ile vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde önemli kolaylıklar sağlanıyor. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltiliyor. Bu düzenleme ile mükelleflerin ödeme kapasitelerinin artırılması ve kamu alacaklarının daha etkin tahsili amaçlanıyor. Esnaf başta olmak üzere kamuya olan borçlarda taksitler 36 aydan 72 aya çıkartılıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'E İLETİLDİ Hem AK Parti hem de MHP'de, borçların ödenebilmesi için tecil faizinin düşürülmesi gerektiği görüşünde olanlar bulunuyor. Bu nedenle AK Partili milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e faizin indirilmesi taleplerini iletti. İndirim konusunda gözler, yasa Meclis'ten çıktıktan sonra Şimşek'in atacağı adımlara çevrildi. Şimşek, daha önce, "Ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkânlar sunulabilecek " diyerek mevcut yasada kendisine verilen yetkiyi kullanıp bazı adımlar atabileceği mesajını vermişti. Mevcut yasaya göre tecil faizini belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkisi bulunuyor.

Türkiye'de küçük ya da büyük olsun iletmelerin SGK'ya prim ödemeleri ile Maliye'ye vergi ödemeleri bulunuyor. İşletmelerde çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimde bulunuluyor ve her ay primler yatırılıyor.

İşletmeler ayrıca hem çalışanlar için hem de kazançlarının karşılığında vergi ödüyor. Bu ödemeleri çeşitli nedenlerle yapamayan mükellefler için taksit imkânı da sunuluyor. Özellikle iyi niyetli mükelleflere kolaylıklar sağlanıyor. Ancak burada taksit sayısı 36 ile sınırlı. Yeni kanun bu taksit sayısını artırırken borçların daha uzun vadeye yayılmasını sağlayacak.



Kimler bu düzenlemeden yararlanabilecek?



Düzenleme kamu alacaklarının tahsilinde değişiklik getiriyor. Amme alacakları; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza, fon payı gibi kamu borçlarını ilgilendirir. Dolayısıyla kamuya (SGK; vergi dairesi, kamu kurumları...) borcu olan herkes kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanabilecek. Özellikle esnafın SGK ve vergi borçları burada ağırlıklı olarak borç yükünü oluşturuyor.



Değişiklik ile hangi kolaylık getiriliyor?



Amme alacakları için uygulanan taksit süresi şu anda 36 ay. Yani borçlar 3 yıla yayılıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu borçlar 72 aya yani 6 yıla çıkartılabilecek.