Osimhen fırtınası! Galatasaray Ajax’ı sahadan sildi

Attığı 3 golle Ajax galibiyetinin baş mimarı olan Victor Osimhen performansıyla herkesi büyülüyor. Toplam 6 golle Şampiyonlar Ligi'nde krallık koltuğunda oturan Nijeryalı yıldız tek başına organizasyondaki tam 14 takımdan daha fazla gol atmayı başardı.

Bodo/Glimt, Athletic Bilbao, Napoli, Union Saint-Gilloise, Kopenhag, Monaco, Atalanta, Slavia Prag, Pafos, Villarreal, Benfica, Olympiakos, Kairat ve Ajax şu ana kadar gol sayısında Osimhen'in gerisinde kaldı. Öte yandan yıldız futbolcu sadece 1.5 yılda inanılmaz istatistiklere imza attı. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 kez ağları havalandıran Osimhen, Milan Baros ve Shabani Nonda ile beraber kulüp tarihinin Avrupa'da en golcü ismi oldu. Osimhen ayrıca Galatasaray formasıyla 46 gole ulaşarak, Wesley Sneijder'ı geçip kulüp tarihinin en skorer 5. yabancı ünvanını aldı.



GALATASARAY EZDİ GEÇTİ



Ajax zaferi Hollanda basınında geniş yankı buldu. De Telegraaf, "Galatasaray, Ajax'ı ezdi geçti. Osimhen'li Galatasaray, Amsterdam devini bataklığa biraz daha itti" derken, ESPN, "Osimhen, Ajax'ı bitirdi. Nijeryalı yıldız hat-trick yaptı, Amsterdamlılar yine karanlık bir gece yaşadı" dedi.