ABD basını yazdı: Trump İran kıskacında! Trump ya vuracak ya yenilgiyi kabul edecek

Trump, İran'a birkaç günlük sınırlı süre tanıdığını belirterek 'Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz' uyarısında bulundu.

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında baskıyı azaltma teklifini reddederken, nükleer zenginleştirme tesislerini sökmemeye ve uranyum stoklarını teslim etmemeye devam ediyor.

Çin gezisinden dönen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen savaşta kritik bir karar eşiğine geldi. The Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran'ın müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığı belirtilirken, Washington'da asıl soru şu: Trump, İran'ı nükleer programından vazgeçirmek için savaşı ne kadar ileri taşımaya hazır?

ABD ile İran arasındaki çatışmanın başlamasının üzerinden neredeyse üç ay geçti. Bu süreçte Amerikan ordusu İran'ın askeri kapasitesine ağır darbeler indirirken, Tahran'ın nükleer programı da ciddi şekilde sekteye uğradı.

Ancak buna rağmen İran rejimi, Washington'un uzlaşma tekliflerini reddetmeyi sürdürdü. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari trafiğin büyük bölümünün durması ise krizi yalnızca askeri değil, küresel enerji güvenliği açısından da kritik bir noktaya taşıdı.

WSJ'den Trump analizi: Ya vuracak ya yenilgiyi kabul edecek

KÖTÜ ANLAŞMA BASKISI

Trump yönetimi şu ana kadar İran'ın şartlarına göre şekillenen bir anlaşmaya kapıyı kapattı. Söz konusu formülün, boğazın açılması karşılığında Tahran üzerindeki baskıyı azaltacağı ancak nükleer program konusunda gerçek bir taviz içermeyeceği ifade ediliyor.

Washington'daki değerlendirmelere göre Trump, böyle bir anlaşmanın 2015'teki Obama dönemi nükleer mutabakatının yeni bir versiyonu olarak algılanacağını düşünüyor. Bu nedenle Beyaz Saray, İran'a nefes aldıracak fakat nükleer tehdidi ortadan kaldırmayacak bir mutabakata yanaşmıyor.

ATEŞKES UZADI, KRİZ DERİNLEŞTİ

Trump'ın ilan ettiği ateşkes ise sahadaki gerilimi düşürmekte yetersiz kaldı. İran'ın boğazı yeniden açma taahhüdünden geri adım attığı, Körfez ülkeleri ile bölgedeki ABD güçlerine yönelik tehditlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

ABD'nin İran limanlarına giriş çıkışlarda uyguladığı abluka Tahran ekonomisini baskı altına alırken, rejimin enerji arzını koz olarak kullanmayı sürdürdüğü aktarılıyor. Bu tablo, ateşkesin Washington açısından stratejik bir kazanca dönüşüp dönüşmediği sorusunu gündeme taşıdı.