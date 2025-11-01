PODCAST CANLI YAYIN
TFF'den 2 dev final için başvuru

TFF'den flaş hamle: Ankara 19 Mayıs Stadı 2029 UEFA Avrupa Ligi finali, RAMS Park ise 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için aday statlar arasında yer aldı

Giriş Tarihi :01 Kasım 2025
TFF'den 2 dev final için başvuru

UEFA, 2028 ve 2029'daki turnuva finallerinin ev sahipliğine aday statları ilan etti. Resmi siteden yapılan açıklamada, Türkiye'den 2029 UEFA Avrupa Ligi finali için Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın aday olduğu belirtildi. Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, Fransa'daki Lyon Decines, Parc des Princes, İtalya'daki Juventus Stadı ve Romanya'daki Bükreş Ulusal Arena ile birlikte final organizasyonu için aday olduğu aktarıldı. 2028 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanı sıra Lyon Decines, İspanya'daki Bilbao San Mames ve İsviçre'deki Basel St. Jakob Park statlarının adaylar arasında yer aldığı kaydedildi. UEFA Yönetim Kurulu, finallere ev sahipliği yapacak statları Eylül 2026'da açıklayacak.

