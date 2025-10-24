Osimhen Avrupa’da manşetleri süsledi

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray'ın evinde Bodo Glimt'i 3-1 yenmesi Avrupa medyasında da geniş yer buldu. İtalyan medyasından La Gazetta dello Sport, "Osimhen'i gördün mü Napoli? Osimhen muhteşem! Bodo Glimt karşısında attığı iki golle şov yapan futbolcu Liverpool maçının ardından bir kez daha Galatasaray'ı uçurdu" ifadelerine yer verdi. Osimhen, 75 milyon Euro'ya Napoli'den Galatasaray'a transfer olmuştu. Norveç medyası ise, "Galatasaray Bodo'yu salladı. Gürültü çılgıncaydı ve zaman zaman aşırı seviyelere ulaştı. Glimt'in savunması Galatasaray karşısında tökezledi" yorumunda bulundu