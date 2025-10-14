Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a övgü

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu sözler kullandı. Fransız teknik adam 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili, "Kenan Yıldız'ı beğeniyorum. İyi bir oyuncu. Goller atıyor. Kaliteli. Hala gelişmesi ve kendini kanıtlaması gerekiyor. Fiziksel olarak biraz güçlenmeli" dedi. Öte yandan İtalyan basını da Kenan Yıldız ile Juventus arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirterek "Juventus, Kenan Yıldız'ın talep ettiği yıllık 6 milyon Euro maaşı kabul edebilir" iddiasında bulundu.