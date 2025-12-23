Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediğimizi de ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumununu reddettiğimizi vurguladı.