Migros Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! Dyson Airwrap, Airpods Pro 2... İşte ödül kazanan asil-yedek talihliler

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Migros Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Dyson Airwrap Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti, Airpods Pro 2, Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi, JBL Flip Essential 2 LPX7 Bluetooth Hoparlör ve Arzum Shake'n Take kazanan asil ve yedek talihliler...