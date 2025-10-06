Migros Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! Dyson Airwrap, Airpods Pro 2... İşte ödül kazanan asil-yedek talihliler
Migros Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 22.07.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-75494 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte başta Dyson Airwrap, Airpods Pro 2 olmak üzere ödül kazanan asil ve yedek talihliler...
Migros Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Dyson Airwrap Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti, Airpods Pro 2, Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi, JBL Flip Essential 2 LPX7 Bluetooth Hoparlör ve Arzum Shake'n Take kazanan asil ve yedek talihliler...
Dyson Airwrap Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti ve Airpods Pro 2 asil talihlileri.
Instax Mini 12 Fotoğraf Makinesi Asil Talihlileri.