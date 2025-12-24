Başkan Erdoğan'dan hadsiz Netanyahu'ya sert tepki: "Teneke tıngırtısından başka farkı yok"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum.



LİBYA'YA TAZİYE

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken uçakta kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Orgeneral Muhammed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum.

GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI



Libya halkına başsağlığı diliyorum, ülkem ve milletim adına taziyelerimi diliyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır.

Kazayla ilgili gerekli tahkikat başladı!

Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. Rabbimden 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaştırmayı niyaz ediyorum.

Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak sadece bize oy verenlerle gönül köprüleri kurmak yankı odalarında birbirimize konuşmak değildir.

Muhalefetin ülkeye dair dişe dokunur hiçbir projesinin bulunmadığı ana muhalefetin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmak dışında bir gündemi olmadığı bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. AK Parti Genel Başkanı olarak zemherinin başladığı bu soğuk kış günlerinde bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı oralarda yaşayan kardeşlerimizin kapısını mutlaka çalmanızı imkanlar dahilinde hepsine tek tek el uzatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum.

TEŞKİLATI UYARDI



Vatandaşla arayı soğutmanın mazereti yoktur. Kibir, gurur, çarşıda-pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zaafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz.

FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR

11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor.



Mutabakata göre günlük 600 tırın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu ancak İsrail, böyle insani bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor.

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ!

İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de olsun ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türklerinin haklarının yenilmesine müsaade etmeyiz. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur. Oyunu gelmedik, gelmeyeceğiz. Tahriklere kapılmadık kapılmayacağız.

“Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz”





TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Sınırlarımız dışında karamsarlık havası dağılmaya, Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakmaya başladı.



Komisyonun son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik.

Türkiye sonunda huzurun, güvenliğin, kalkınmanın, refahın olduğu bir yola girmiştir, inşallah bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyecektir.

Siyasi ikbal peşinde değiliz. Türkiye'nin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açıp ülkemizi terör belasından ilanihaye kurtarmanın gayretindeyiz.



CHP VESAYETE TESLİM OLMUŞTUR



CHP hiçbir somut tekli getirememiştir. İş risk almaya gelince yine su koyvermiştir. CHP vesayete teslim olmuştur. Ana muhalefet cephesinde çözüme dair hiçbir reçeteleri yok. Rüzgar nereye eserse sürekli yön ve fikir değiştiriyorlar.

Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi belki kendisine yakıştırabilir, ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve genel başkanına asla yakıştıramıyoruz. Batı karşısındaki bu kompleksli tavrı ben içime sindiremiyorum.

Gidiyor Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ediyor. CHP'nin yabancılar karşısında acziyet içinde olmasını biz istemeyiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI



Yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Bin lira olan asgari bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz.