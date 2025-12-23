MasterChef altın önlüğü kim aldı? Dün akşam MasterChef’te ilk altın önlüğü kazanan yarışmacı açıklandı!
MasterChef Türkiye All Star’da rekabet giderek kızışıyor. 22 Aralık akşamı ekrana gelen bölümde, altın önlüğü kazanmak isteyen mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu kez “klasik Türk tatlıları” temasıyla tezgah başına geçti. İlk etapta sergilenen iddialı tabaklar ve yüksek tempo, izleyicilere nefes kesen bir mücadele sundu. Peki MasterChef altın önlüğü kim aldı?
MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar bu kez "klasik Türk tatlıları" konseptiyle mutfağa girdi. Mavi ve kırmızı takım, özgün dokunuşlarla en iyi tatlıyı hazırlamak için kıyasıya mücadele ederken, gecenin sonunda kazanan ekipten bir isim altın önlüğü takmaya hak kazandı. İşte ilk altın önlüğü kazanan yarışmacı!
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?
MasterChef Türkiye'de altın önlük heyecanının ilk kazananı belli oldu; zorlu mücadelelerin ardından jüriyi en çok etkileyen isim Sergen oldu.
MAVİ TAKIM
Kıvanç
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
KIRMIZI TAKIM
Çağatay
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara