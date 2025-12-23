MasterChef altın önlüğü kim aldı? Dün akşam MasterChef’te ilk altın önlüğü kazanan yarışmacı açıklandı!

MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar bu kez "klasik Türk tatlıları" konseptiyle mutfağa girdi. Mavi ve kırmızı takım, özgün dokunuşlarla en iyi tatlıyı hazırlamak için kıyasıya mücadele ederken, gecenin sonunda kazanan ekipten bir isim altın önlüğü takmaya hak kazandı. İşte ilk altın önlüğü kazanan yarışmacı!