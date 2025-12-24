Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkın ağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İngiliz basını Epstein'ın suç ortağı Maxwell'den "uygunsuz arkadaş" isteyen "Görünmez adam"ın Prens Andrew olduğunu iddia etti. Epstein kurbanı bir kadının Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü görülürken dosyada en çok dikkat çeken detay ise Epstein'ın intihar girişimlerine yönelik şüphe oldu.
