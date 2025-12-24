PODCAST CANLI YAYIN

Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın sapkın ağı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İngiliz basını Epstein'ın suç ortağı Maxwell'den "uygunsuz arkadaş" isteyen "Görünmez adam"ın Prens Andrew olduğunu iddia etti. Epstein kurbanı bir kadının Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü görülürken dosyada en çok dikkat çeken detay ise Epstein'ın intihar girişimlerine yönelik şüphe oldu.

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili günbegün yayımlanan dosyalar sapkın ağın kan donduran yüzünü açığa çıkarmaya devam ediyor.

GÖRÜNMEZ ADAM PRENS ANDREW MU?

Dosyaların son bölümünde Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell'den "uygunsuz arkadaşlar" isteyen "Görünmez adam" ve ayrıca Epstein'ın intihar girişimi ile ilgili fotoğraflar dikkat çekti.

İngiliz gazetesi The Sun, "Görünmez adam"ın Epstein bağı yüzünden tüm ünvanları elinden alınan eski Prens Andrew olduğunu öne sürdü.

İMZA "A"

Salı günü yayımlanan Epstein belgelerde, mesajlarını "A" ile imzalayan gizemli bir adam tarafından gönderilen e-postalar yer alıyor.

2001 ve 2002 yılları arasında tarihlenen ve büyük yankı uyandıran e-posta serisinde Maxwell, "Görünmez Adam" olarak adlandırılan biriyle gezi ve bir dizi başka planı görüşüyor.

E-POSTA'DA KRALİYET DETAYI

Gizemli adamın e-posta adresi "abx17@dial.pipex.com". The Sun Epstein'ın rehberinde, adı yolsuzluktan skandallara karışmış olan prensin adresinin de aynen bu şekilde kayıtlı olduğuna dikkat çekiyor. The Sun ayrıca anonim göndericinin Kraliyet Donanması'na (RN) atıfta bulunduğunu öne sürüyor.

Andrew, 1979'dan 2001'e kadar Kraliyet Donanması'nda görev yapmıştı.

EPSTEIN KURBANI "TRUMP TECAVÜZ ETTİ" DEDİ

FBI'ın 08/03/2020 tarihli bir raporunda, kimliği belirsiz bir kurban, Epstein tarafından 13 yaşındayken insan ticaretine maruz bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından tecavüze uğradığını bildirdiği yazıyor. Kadın ayrıca, daha sonra yeni doğan kızının öldürülmesine tanık olunduğunu ve cesedinin bir yattan denize atılarak ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Son belgelerde yer alan detaylar bunlarla da sınırlı değil.

EPSTEIN'IN İNTİHARI

Epstein 10 Ağustos 2019'da hücresinde intihar etmiş ve hayatını kaybetmişti. İddiaya göre bu Epstein'ın ilk intihar girişimi değildi. Bir diğer şüphe ise her zaman cinayet…

HÜCRESİNE DÖNMEYE KORKUYORDU

24 Temmuz 2019'daki iddia edilen intihar girişiminin ardından çekilen fotoğraflar, başka bir mahkûmun kendisine saldırmış olma ihtimalinin de bulunduğunu ve Epstein'in bu olaydan sonra hücresine geri dönmekten korktuğunu bizzat dile getirdiğini ortaya koydu.

