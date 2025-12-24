PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer döneminin ilk hamlesini bitirmeye artık çok yaklaştı.

Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor'un Hollandalı yıldızı Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı. Musaba'nın 6 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödeneceği vurgulandı.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun da Fenerbahçe forması giymeye istekli olduğu aktarıldı.

Sezon başında Samsunspor'a gelen Musaba ligin ilk yarısında ve UEFA Konferans Ligi'ndeki performansıyla ses getirmişti.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Fenerbahçe'nin serbest kalma bedelini ödeyerek Samsunspor'dan transfer etmeye hazırlandığı Anthony Musaba ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.

Samsunspor ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Hollandalı futbolcu, sezon başında İngiltere'nin Sheffield Wednesday kulübünden 1 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Yıldız oyuncu hücum hattında her iki kanatta da görev alabiliyor. Musaba ayrıca forvette ileri uçta da şans bulabiliyor.

