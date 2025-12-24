Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları

Samsunspor ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Hollandalı futbolcu, sezon başında İngiltere'nin Sheffield Wednesday kulübünden 1 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Yıldız oyuncu hücum hattında her iki kanatta da görev alabiliyor. Musaba ayrıca forvette ileri uçta da şans bulabiliyor.