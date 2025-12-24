Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: İlave süreye ihtiyaç olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda raporun hazırlanış süreci ele alındı. "Süreçte ortak rapor aşamasına geldik" diyen Kurtulmuş, nihai süre için ek sürenin gerekli olduğunu vurguladı.

Meclis çatısı altında Terörsüz Türkiye için çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonugündemiyle 20. kez toplandı.





Meclis Başkanı "Herkesin fikrini açıkça ifade ettiği verimli çalışmalar oldu. Komisyonda ortak rapor aşamasına geçtik. Siyasi partiler önemli gördüğü konuları raporlarında belli ederek Meclis başkanlığına iletti. Bütün bu raporlar kamuoyuna açıladı. Bu raporlar üzerinde tartışmalar devam edecektir. Nihai rapor için ilave bir süreye ihtiyaç olacak" dedi.



Tutanakların akademik analizinin komisyona geldiğini bildirdi.