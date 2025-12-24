PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: İlave süreye ihtiyaç olacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gündem müşterek rapor. 20. toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş süreçte ortak rapor aşamasına gelindiğini bildirdi. Komisyonun 31 Aralık'ta sona eren yasal süresinin uzatılacağını işaret eden Kurtulmuş, "İlave bir süreye ihtiyaç olacak" dedi. MHP de yılbaşından sonrasını işaret etmişti.

Meclis çatısı altında Terörsüz Türkiye için çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "müşterek rapor" gündemiyle 20. kez toplandı.
Terörsüz Türkiye komisyonu toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği toplantıda raporun hazırlanış süreci ele alındı. "Süreçte ortak rapor aşamasına geldik" diyen Kurtulmuş, nihai süre için ek sürenin gerekli olduğunu vurguladı.



Meclis Başkanı "Herkesin fikrini açıkça ifade ettiği verimli çalışmalar oldu. Komisyonda ortak rapor aşamasına geçtik. Siyasi partiler önemli gördüğü konuları raporlarında belli ederek Meclis başkanlığına iletti. Bütün bu raporlar kamuoyuna açıladı. Bu raporlar üzerinde tartışmalar devam edecektir. Nihai rapor için ilave bir süreye ihtiyaç olacak" dedi.

Tutanakların akademik analizinin komisyona geldiğini bildirdi.

KOMİSYONUN YASAL SÜRESİ UZUYOR

"Çerçeveyi çizeceğiz" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yılbaşından sonrasını işaret etti.

Bu bağlamda 31 Aralık'ta yasal süresi sona eren komisyonun tarihinin uzatılması öngörülüyor.
