11. Yargı Paketi: Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı

Son dakika: 11. Yargı Paketi'nde, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan kovid düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi. Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

50 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU

11. Yargı Paketi'nde, yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açan kovid düzenlemesini içeren 27. madde kabul edildi.

Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

Kovid düzenlemesi Meclis'te kabul edildi!

Ayrıntılar geliyor...

Kovid tahliyelerinde deprem revizesi: Kapsam dışı olacaklar!Kovid tahliyelerinde deprem revizesi: Kapsam dışı olacaklar!

