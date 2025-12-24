Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor

Netanyahu, Reuters

Yediot Ahronot, Netanyahu'nun özel görüşmelerinde ultra-Ortodoks erkeklere zorunlu askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan tartışmalı yasanın geçeceğinden emin olduğunu da söylediğini belirtti. Siyasi kaynaklar ise Netanyahu'nun durumun hızla tersine dönebileceğini bildiğini ve bu sebeple de Knesset'in erken dağılması olasılığına karşı hazırlıklı olmaları için yakın çevresine talimat verdiğini söylüyor.

Netanyahu'nun mevcut danışman kadrosu merkezli bir kampanya ekibi üzerinde çalıştığı, yeni danışman gruplarının da sürece dahil edilebileceği ifade ediliyor.

"TEK BİR GÜN BİLE KAYBETMEK İSTEMİYOR"

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Herkese seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor; çünkü disiplinin zayıflamasını ya da hükümetin tükenmiş olduğu algısının oluşmasını istemiyor. Görev süresinin tamamını doldurmak istiyor ve görevde tek bir gün bile kaybetmek istemiyor ancak pratikte Likud, Knesset'in yakında dağılmak zorunda kalabileceği ihtimaline karşı şimdiden hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.