Netanyahu’dan erken seçim hazırlığı: Tek bir gün bile kaybetmek istemiyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu erken seçim hazırlığı yapıyor. İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu 26. Knesset seçimlerinin planlanandan yaklaşık dört ay önce yapılması ihtimalini gündeme getirdi ve talimatlar vermeye başladı. İsrailli yetkililer Netanyahu'nun tek bir gün bile kaybetmemek için uğraştığını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu erken seçim planı mı yapıyor? İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Netanyahu'nun bugün yakın danışmanlarından Knesset'in yakın gelecekte feshedilmesi olasılığına hazırlık yapmalarını istediğini yazdı.
DÖRT AY ÖNCE ERKEN SEÇİM
Yediot Ahronot'un iddiasına göre Netanyahu 26. Knesset seçimlerinin planlanandan yaklaşık dört ay önce yapılması ihtimalini gündeme getirdi.
NETANYAHU TALİMAT VERDİ
Normal şartlar altında bir sonraki ulusal seçimler 27 Ekim 2026'da düzenlenecek. Yediot Ahronot ise Netanyahu'nun yardımcılarına seçimlerin öne alınması ve haziran ayına çekilmesi senaryosuna hazırlanmaları talimatını verdi.
İddiaya göre Netanyahu ayrıca Likud partisinin bir sonraki seçim kampanyasını yönetecek bir ekip oluşturulmasını istedi. Bu takvime göre, Likud'un aday listesini belirlemek için yapılacak parti ön seçimleri birkaç ay içinde yapılabilir.
Netanyahu kamuoyu önünde 37. hükümetinin görev süresini tamamlayacağı konusunda ısrar ediyor.
Yediot Ahronot, Netanyahu'nun özel görüşmelerinde ultra-Ortodoks erkeklere zorunlu askerlik hizmetinden muafiyet tanıyan tartışmalı yasanın geçeceğinden emin olduğunu da söylediğini belirtti. Siyasi kaynaklar ise Netanyahu'nun durumun hızla tersine dönebileceğini bildiğini ve bu sebeple de Knesset'in erken dağılması olasılığına karşı hazırlıklı olmaları için yakın çevresine talimat verdiğini söylüyor.
Netanyahu'nun mevcut danışman kadrosu merkezli bir kampanya ekibi üzerinde çalıştığı, yeni danışman gruplarının da sürece dahil edilebileceği ifade ediliyor.
"TEK BİR GÜN BİLE KAYBETMEK İSTEMİYOR"
Üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Herkese seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor; çünkü disiplinin zayıflamasını ya da hükümetin tükenmiş olduğu algısının oluşmasını istemiyor. Görev süresinin tamamını doldurmak istiyor ve görevde tek bir gün bile kaybetmek istemiyor ancak pratikte Likud, Knesset'in yakında dağılmak zorunda kalabileceği ihtimaline karşı şimdiden hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.