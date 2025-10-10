PODCAST CANLI YAYIN
Torreira lige damga vuruyor

Galatasaray’ın Uruguaylı orta sahası 4 sezonda birçok alanda zirveyi kimseye kaptırmadı. 106 maçta 6 gol, 9 asistle mücadele etti. Yüzde 60.9 top kapma istatistiği yakaladı

Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, 4 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de görev aldığı 106 maçta 6 gol atarken 9 asist üretti. Yüzde 60.9 top kapma istatistiği tutturdu. 4 sezondur ligin en çok sahipsiz top kazanan (715) oyuncusu konumunda. Ayrıca Galatasaray formasını giydikten sonra ligin en çok isabetli pas veren oyuncusu (5172). Yine 4 sezondur ligin en çok topla buluşan (7102) ikinci oyuncusu. Ligin en çok top kapan (156) üçüncü futbolcusu. 2022 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

