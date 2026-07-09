Yeni işgal planı devrede: İsrailli yerleşimciler sınırdan Suriye'ye sızdı

İsrailli yerleşimciler tarafından Batı Şeria'daki Nablus'ta kurulan sözde bir karakol

DAHA ÖNCE DE SURİYE TOPRAKLARINA SIZMIŞLARDI

"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

Grup, son olarak hafta sonu Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuş, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya