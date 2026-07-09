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Yeni işgal planı devrede: İsrailli yerleşimciler sınırdan Suriye'ye sızdı

Kendilerine "Bashan Öncüleri" adını veren radikal İsrailli yerleşimci bir grup, yasa dışı yerleşim ve toprak gasbı amacıyla Şeyh Dağı üzerinden sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi. Daha önce de benzer sızma girişimlerinde bulunan ve kalıcı işgal çağrısı yapan grubun bu hamlesine karşı İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Giriş Tarihi:
Yeni işgal planı devrede: İsrailli yerleşimciler sınırdan Suriye'ye sızdı

İsrailli yerleşimciler, Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi.

İsrailli yerleşimciler tarafından Batı Şeria'daki Nablus'ta kurulan sözde bir karakol, Fotoğraflar: AFPİsrailli yerleşimciler tarafından Batı Şeria'daki Nablus'ta kurulan sözde bir karakol, Fotoğraflar: AFP

İSRAİLLİ İŞGALCİLER SURİYE'YE GİRDİ

Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Şeyh (Hermon) Dağı üzerinden Suriye'ye girdiklerini açıkladı.

Gözünü Filistin'in ardından Suriye topraklarına diken "Bashan Öncüleri", geceyi Suriye topraklarına geçirdiklerini, bunun Suriye'de yasa dışı yerleşim ve kalıcı işgal yolunda önemli bir adım olduğunu ileri sürdü.

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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkıyorİsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkıyor

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden ve şimdi de Suriye topraklarını gasbetmek isteyen grubun, sınırı geçmeden önce İsrail ordusuna haber verdiği fakat tam konumlarını bildirmediği aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrailli yerleşimciler tarafından Batı Şeria'daki Nablus'ta kurulan sözde bir karakolİsrailli yerleşimciler tarafından Batı Şeria'daki Nablus'ta kurulan sözde bir karakol

DAHA ÖNCE DE SURİYE TOPRAKLARINA SIZMIŞLARDI

"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.

Grup, son olarak hafta sonu Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuş, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.

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