Yeni işgal planı devrede: İsrailli yerleşimciler sınırdan Suriye'ye sızdı
Kendilerine "Bashan Öncüleri" adını veren radikal İsrailli yerleşimci bir grup, yasa dışı yerleşim ve toprak gasbı amacıyla Şeyh Dağı üzerinden sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi. Daha önce de benzer sızma girişimlerinde bulunan ve kalıcı işgal çağrısı yapan grubun bu hamlesine karşı İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İsrailli yerleşimciler, Suriye'nin güneyinde toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle sınırı geçerek geceyi Suriye topraklarında geçirdi.
İSRAİLLİ İŞGALCİLER SURİYE'YE GİRDİ
Kendilerine Golan Tepeleri ve güney Suriye'nin Tevrat'taki adından esinlenerek "Bashan Öncüleri" adını veren grup, Şeyh (Hermon) Dağı üzerinden Suriye'ye girdiklerini açıkladı.
Gözünü Filistin'in ardından Suriye topraklarına diken "Bashan Öncüleri", geceyi Suriye topraklarına geçirdiklerini, bunun Suriye'de yasa dışı yerleşim ve kalıcı işgal yolunda önemli bir adım olduğunu ileri sürdü.
Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden ve şimdi de Suriye topraklarını gasbetmek isteyen grubun, sınırı geçmeden önce İsrail ordusuna haber verdiği fakat tam konumlarını bildirmediği aktarıldı.
İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
DAHA ÖNCE DE SURİYE TOPRAKLARINA SIZMIŞLARDI
"Bashan Öncüleri" isimli grup, daha önce de birçok kez toprak gasbı ve yasa dışı yerleşim talebiyle Suriye topraklarına sızmıştı.
Grup, son olarak hafta sonu Suriye topraklarına sızma girişiminde bulunmuş, İsrail ordusu tarafından engellenmişti.