Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara başta olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası için öğleden sonra yerel kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, kent dahil 5 il sarı kodlu listeye alındı.
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yağışların en etkili olacağı saatler 12.00 ile 18.00 arası olacak. Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nda kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Marmara Bölgesi ile İç ve Doğu Akdeniz, Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülkenin diğer kesimlerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Yağışların özellikle öğleden sonra Trakya genelinde ve İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL DAHİL 5 İL SARI KODLU LİSTEDE
Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı haritasına göre sarı kod verilen iller şunlar:
- Çanakkale
- Edirne
- İstanbul
- Kırklareli
- Tekirdağ
Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KRİTİK SAATLER 12.00-18.00
Meteoroloji, yağışların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 18.00 arasında etkisini artıracağını bildirdi. Kuvvetli sağanaklarla birlikte gök gürültüsü, yıldırım ve kısa süreli şiddetli yağışların görülebileceği belirtilirken, vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olması istendi.
MARMARA BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların en yoğun hissedileceği bölge Marmara olacak. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE DOĞU KARADENİZ'DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR
İç ve Doğu Akdeniz'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel yağışlar beklenirken, Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevresinde de sağanak etkili olacak.
İÇ KESİMLERDE PARÇALI BULUTLU HAVA
İç Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Konya ve Karaman çevrelerinde öğleden sonra sağanak geçişleri görülecek. Ege Bölgesi'nde ise genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olurken yalnızca Kütahya çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece azalacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batısı ile öğleden sonra genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Bursa: 30°C - Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Çanakkale: 29°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış.
İstanbul: 27°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak, Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış.
Kırklareli: 26°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli yağış.
Ege
Az bulutlu ve açık hava zamanla parçalı bulutlu olacak. Kütahya çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Denizli: 37°C
İzmir: 34°C
Manisa: 35°C
Muğla: 33°C
Akdeniz
Parçalı ve zamanla çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana: 32°C
Antalya: 30°C (İç kesimlerde yağış)
Burdur: 32°C
Hatay: 29°C (Kıyı kesimlerinde yağış)
İç Anadolu
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Konya ve Karaman çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Ankara: 32°C
Çankırı: 34°C
Eskişehir: 30°C
Konya: 31°C (Öğleden sonra sağanak)
Batı Karadeniz
Parçalı ve zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak görülecek.
Bolu: 28°C
Düzce: 29°C
Kastamonu: 31°C
Zonguldak: 26°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Amasya: 35°C
Rize: 28°C
Samsun: 29°C
Trabzon: 27°C
Doğu Anadolu
Genel olarak az bulutlu ve açık. Doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava ile birlikte Iğdır, Kars, Ardahan ve Van'ın doğu ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.
Erzurum: 26°C
Kars: 25°C
Malatya: 33°C
Van: 26°C
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Diyarbakır: 38°C
Mardin: 35°C
Siirt: 36°C
Şanlıurfa: 38°C