Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu yağış alarmı

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yağışların en etkili olacağı saatler 12.00 ile 18.00 arası olacak. Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nda kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava ve bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası’nda yerel kuvvetli yağış öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Marmara Bölgesi ile İç ve Doğu Akdeniz, Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülkenin diğer kesimlerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yağışların özellikle öğleden sonra Trakya genelinde ve İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre İstanbul dahil 5 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

İSTANBUL DAHİL 5 İL SARI KODLU LİSTEDE

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı haritasına göre sarı kod verilen iller şunlar:

Çanakkale

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, 12.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyardı.

KRİTİK SAATLER 12.00-18.00

Meteoroloji, yağışların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 18.00 arasında etkisini artıracağını bildirdi. Kuvvetli sağanaklarla birlikte gök gürültüsü, yıldırım ve kısa süreli şiddetli yağışların görülebileceği belirtilirken, vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olması istendi.

Marmara’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanaklar, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yerel olarak görülecek. (Görsel: AA)

MARMARA BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların en yoğun hissedileceği bölge Marmara olacak. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz ve Doğu Karadeniz’de öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

AKDENİZ VE DOĞU KARADENİZ'DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR

İç ve Doğu Akdeniz'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel yağışlar beklenirken, Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevresinde de sağanak etkili olacak.

Marmara’da sıcaklıkların 4-6 derece düşmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. (Takvim foto arşiv)

İÇ KESİMLERDE PARÇALI BULUTLU HAVA

İç Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Konya ve Karaman çevrelerinde öğleden sonra sağanak geçişleri görülecek. Ege Bölgesi'nde ise genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olurken yalnızca Kütahya çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece azalacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin batısı ile öğleden sonra genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Bursa: 30°C - Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Çanakkale: 29°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış.

İstanbul: 27°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak, Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış.

Kırklareli: 26°C - Sağanak ve gök gürültülü sağanak, yerel kuvvetli yağış.

Ege

Az bulutlu ve açık hava zamanla parçalı bulutlu olacak. Kütahya çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Denizli: 37°C

İzmir: 34°C

Manisa: 35°C

Muğla: 33°C

Akdeniz

Parçalı ve zamanla çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz'de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana: 32°C

Antalya: 30°C (İç kesimlerde yağış)

Burdur: 32°C

Hatay: 29°C (Kıyı kesimlerinde yağış)

İç Anadolu’da parçalı bulutlu hava etkili olurken, Konya ve Karaman’da öğleden sonra sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 30-34°C arasında seyredecek. (Takvim foto arşiv)

İç Anadolu

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Konya ve Karaman çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Ankara: 32°C

Çankırı: 34°C

Eskişehir: 30°C

Konya: 31°C (Öğleden sonra sağanak)

Batı Karadeniz

Parçalı ve zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak görülecek.

Bolu: 28°C

Düzce: 29°C

Kastamonu: 31°C

Zonguldak: 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Amasya: 35°C

Rize: 28°C

Samsun: 29°C

Trabzon: 27°C

Doğu Anadolu’da genel olarak açık ve az bulutlu hava hakim. Doğu kesimlerde öğleden sonra yerel sağanaklar beklenirken, sıcaklıklar 25-33°C arasında olacak.

Doğu Anadolu

Genel olarak az bulutlu ve açık. Doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava ile birlikte Iğdır, Kars, Ardahan ve Van'ın doğu ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Erzurum: 26°C

Kars: 25°C

Malatya: 33°C

Van: 26°C

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Diyarbakır: 38°C

Mardin: 35°C

Siirt: 36°C

Şanlıurfa: 38°C

Takvim Kaynak Tercihleri

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji