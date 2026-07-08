Külliye'den dünyaya F-35 mesajı! Başkan Erdoğan: Bizi izlemeye devam edin

Ülkemizde 22 yıl aradan sonra, Ankara'da ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirvesi'ni az önce başarıyla tamamladık. Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitemizin tahkim edileceği güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.

Öncelikle bir hususu burada ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak, Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askerî yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefikimize kıyasla hayli ilerdeyiz.

Zirvemizde, geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Rutte, müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA TEŞEKKÜR

Birçok müttefiğe göre ilerideyiz. Başkan Trump, zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Dostluğumuzun altını çizdi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.

HİÇBİR TEHDİDE MÜSAMAHA YOK

Göz bebeğimiz olan TSK, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında yok edecek kuvvete sahiptir. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. İttifak üyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, elini taşın altına koyan ve gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk.