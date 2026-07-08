Külliye'den dünyaya F-35 mesajı! Başkan Erdoğan: Bizi izlemeye devam edin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin son gününde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in F-35 sözleriyle ilgili olarak "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok." dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Reuters muhabirinin F-35 programı ve S-400'lere ilişkin sorusuna da yanıt veren Başkan Erdoğan, "Bizi izlemeye devam edin." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin son gününde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ülkemizde 22 yıl aradan sonra, Ankara'da ise ilk defa tertiplediğimiz NATO Zirvesi'ni az önce başarıyla tamamladık. Avrupa-Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve, ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.
İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitemizin tahkim edileceği güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
Öncelikle bir hususu burada ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak, Soğuk Savaş sonrası dönemin barış hasılasından Avrupalı dostlarımız kadar istifade edemedik. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askerî yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefikimize kıyasla hayli ilerdeyiz.
Zirvemizde, geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Rutte, müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık.
TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA TEŞEKKÜR
Birçok müttefiğe göre ilerideyiz. Başkan Trump, zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Dostluğumuzun altını çizdi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
HİÇBİR TEHDİDE MÜSAMAHA YOK
Göz bebeğimiz olan TSK, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında yok edecek kuvvete sahiptir. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. İttifak üyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren, elini taşın altına koyan ve gerektiğinde bedel ödeyen bir müttefik olduk.
F-16'LARIMIZ ESTONYA'DA
NATO'nun ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. Adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. F-16 uçaklarımız ağustos ayından itibaren Estonya'da konuşlanacak.
"AÇIKLAMALARIN BENİM DÜNYAMDA YERİ YOK"
Her iki açıklamanın benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Biz Miçotakis'in Yunanistan için aldığı savunma araçlarına "Neden alıyorsunuz?" dedik mi? Bu tür şeyleri söyleyebilirdik. Ama gerek yok. Alabilir de satabilir de. Türkiye şu an bunları üretiyor. Alma hakkına da sahiptir.
F-35 KONUSU
Reuters muhabirinin F-35'lerle ilgili sorusu: Bizi izlemeye devam edin
YAPTIRIMLARLA İLGİLİ SON DURUM
Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük oranda, büyük ölçüde bu yaptırımlar kalkmış vaziyette.
İşte şu anda Millî Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, Dışişleri Bakanım burada ve Cumhurbaşkanı Yardımcım burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyor ve görüyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı yaşandığında da Sayın Trump, sağ olsun, aradığımız zaman 24 saat içinde bize dönüş yapıyor. Aynı şekilde 24 saat içinde gerekli cevabı da alıyoruz.
MEHTER EKİBİNE LİDERLERİN TEPKİSİ NE OLDU?
Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken, "Gerçekten muhteşemdi." dediler. Hatta bazıları, "Biz Yeniçerilerinizi tanırız." ifadelerini kullandı.
İRAN - ABD MASASI DAĞILDI MI?
Masa kolay değil. Türkiye'de de biliyorsunuz altılı masa kurdular. Daha kurulmadan dağıldı. Bu ise farklı bir masa. Ama biz elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Bütün mesele masayı sağlam tutabilmek. Bizim masamız ise kolay kolay dağılmaz.
KAAN MOTORLARI
Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bu konuda bir sıkıntı olmayacak.
HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSU GÜNDEME GELDİ Mİ?
Hürmüz Boğazı konusunda biz, Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Hürmüz Boğazı'nın bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize.
"GAZZE EN BÜYÜK İNSANİ FELAKETLERDEN BİRİ"
Gazze konusunu ben özellikle ve ısrarla gündeme getirdim. Üzerinde durdum. Gazze'yi Orta Doğu'nun en büyük insani felaketlerinden biri olarak görüyorum. İnşallah bu meselenin de bir an önce barışçıl bir çözüme kavuşturulması gerekiyor.
SAVUNMA SANAYİ ALANINDA ORTAK ÇALIŞMALAR
Takvim demeyeyim ama Sayın Trump'la bu konuda mutabık kaldık. Özellikle savunma sanayi ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine vardık.
Hatta Türkiye'nin savunma sanayi alanında Amerika'ya yönelik atabileceği adımları da kendi aramızda değerlendirdik. Özellikle gemi inşa sanayii üzerinde durduk. Bu kapsamda fırkateynler olabilir, korvetler olabilir, farklı deniz platformları olabilir. Bunların hepsini konuştuk. Türkiye bunları yapabilir mi? Evet, Türkiye bunları kendi tersanelerinde yapabilecek kapasiteye sahiptir. Buna da muktedirdir.
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