CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu
CHP'de Özgür Özel yönetiminin, trol ordusu için 953 milyon 326 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını ve 34 bin trol hesap tespit ettiklerini, bunların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ileri sürdü.
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda parti içindeki medya harcamaları ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
BELGELERİ VAR
Parti kayıtlarına dayandığını belirten Fırat, Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira, Tele1'e 33 milyon 700 bin lira, Tele2'ye 3 milyon lira ve Yurttaş Medya Reklam Şirketi'ne 2 milyon 406 bin lira ödeme yapıldığını öne sürdü. Baba Ocağı isimli internet sitesine ise her ay 5 milyon lira, yıllık toplam 60 milyon lira aktarıldığını iddia etti.
TROLLERE 775 MİLYON LİRA
Sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını savunan Fırat, 2 milyon veri üzerinde yapılan analizde 34 bin trol hesap tespit ettiklerini, bunların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ileri sürdü.
HAKARETLER PLANLI
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganının Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekiplerince planlı şekilde dolaşıma sokulduğunu iddia eden Fırat, Parti Meclisi'nde Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretler karşısındaki sessizliğini eleştirdiğini söyledi.
KAYITDIŞI ÖDEMELER VAR
Öte yandan trol ordusuna ödenen paralar yalnızca resmi kayıtlarla da sınırlı kalmadı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu oluşuma yönelik milyonlarca liralık kayıt dışı ödemenin de CHP Milletvekili Özgür Karabat tarafından elden verildiği iddia ediliyor. Kayıt dışı olarak aktarıldığı öne sürülen tutarın hâlâ netleştirilemediği bildirilirken, resmi rakamlarla birleştirildiğinde milyarlarca liralık bir kaynağın yalnızca sosyal medyaya akıtılmış olabileceği iddia ediliyor.
İŞTE KALEM KALEM O LİSTE
SOSYAL MEDYA: 775 milyon lira
HALK TV: 79 milyon 220 bin lira
BABA OCAĞI: 60 milyon lira (yıllık)
TELE1: 33 milyon 700 bin lira
TELE2: 3 milyon lira
YURTTAŞ MEDYA: 2 milyon 406 bin lira
34 BİN KİŞİLİK TROL HESAP
Ali Haydar Fırat, sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını öne sürerek, 2 milyon veri üzerinde yaptıkları analizde 34 bin trol hesap tespit ettiklerini iddia etti. Bu hesapların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ve paylaşımlara eş zamanlı hakaret içerikleriyle müdahale ettiğini savundu.