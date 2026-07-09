CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda parti içindeki medya harcamaları ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Parti kayıtlarına dayandığını belirten Fırat, Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira, Tele1'e 33 milyon 700 bin lira, Tele2'ye 3 milyon lira ve Yurttaş Medya Reklam Şirketi'ne 2 milyon 406 bin lira ödeme yapıldığını öne sürdü. Baba Ocağı isimli internet sitesine ise her ay 5 milyon lira, yıllık toplam 60 milyon lira aktarıldığını iddia etti.