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CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu

CHP'de Özgür Özel yönetiminin, trol ordusu için 953 milyon 326 bin lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını ve 34 bin trol hesap tespit ettiklerini, bunların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi:
CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu

CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, gazeteci Enver Aysever'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda parti içindeki medya harcamaları ve sosyal medya faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

BELGELERİ VAR

Parti kayıtlarına dayandığını belirten Fırat, Halk TV'ye 79 milyon 220 bin lira, Tele1'e 33 milyon 700 bin lira, Tele2'ye 3 milyon lira ve Yurttaş Medya Reklam Şirketi'ne 2 milyon 406 bin lira ödeme yapıldığını öne sürdü. Baba Ocağı isimli internet sitesine ise her ay 5 milyon lira, yıllık toplam 60 milyon lira aktarıldığını iddia etti.

CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-2

TROLLERE 775 MİLYON LİRA

Sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını savunan Fırat, 2 milyon veri üzerinde yapılan analizde 34 bin trol hesap tespit ettiklerini, bunların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ileri sürdü.

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CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-3

HAKARETLER PLANLI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hain Kemal" sloganının Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekiplerince planlı şekilde dolaşıma sokulduğunu iddia eden Fırat, Parti Meclisi'nde Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretler karşısındaki sessizliğini eleştirdiğini söyledi.

CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-4

KAYITDIŞI ÖDEMELER VAR

Öte yandan trol ordusuna ödenen paralar yalnızca resmi kayıtlarla da sınırlı kalmadı. Sabah'ta yer alan habere göre, bu oluşuma yönelik milyonlarca liralık kayıt dışı ödemenin de CHP Milletvekili Özgür Karabat tarafından elden verildiği iddia ediliyor. Kayıt dışı olarak aktarıldığı öne sürülen tutarın hâlâ netleştirilemediği bildirilirken, resmi rakamlarla birleştirildiğinde milyarlarca liralık bir kaynağın yalnızca sosyal medyaya akıtılmış olabileceği iddia ediliyor.

CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-5

İŞTE KALEM KALEM O LİSTE

SOSYAL MEDYA: 775 milyon lira

HALK TV: 79 milyon 220 bin lira

BABA OCAĞI: 60 milyon lira (yıllık)

TELE1: 33 milyon 700 bin lira

TELE2: 3 milyon lira

YURTTAŞ MEDYA: 2 milyon 406 bin lira

CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-6

34 BİN KİŞİLİK TROL HESAP

Ali Haydar Fırat, sosyal medya için yaklaşık 775 milyon lira harcandığını öne sürerek, 2 milyon veri üzerinde yaptıkları analizde 34 bin trol hesap tespit ettiklerini iddia etti. Bu hesapların 201 kişilik gruplar halinde organize edildiğini ve paylaşımlara eş zamanlı hakaret içerikleriyle müdahale ettiğini savundu.

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CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-8 CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-9 CHP'li Özel döneminde oluşturulan 953 milyon liralık trol ordusu ifşa oldu-10

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