Ankara'da tarihi zirve! Batı medyası başarıyı yazdı: Liderler rahat nefes aldı
Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi, Başkan Erdoğan’ın liderlik diplomasisiyle dünya gündemine oturdu. Batı medyası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki samimi atmosfer sayesinde liderlerin rahat bir nefes aldığını ve zirvenin büyük bir başarıyla atlatıldığını yazdı.
Ankara ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünya gündeminden düşmüyor.
WSJ: LİDERLER RAHAT NEFES ALDI
ABD gazetesi The Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve öncesi Grönland, Danimarka, İspanya ve İtalya'ya yönelik sert sözlerinin aksine kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde "dostane bir Trump" ortaya çıktığını yazdı. WSJ'ye konuşan ABD yetkilileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği yemeğin son derece samimi geçtiğini, liderlerin tartışma çıkmaması nedeniyle rahat bir nefes aldığını söyledi.
WSJ'nin belirttiğine göre Avrupalı bir yetkili mevkidaşlarına tek kelimelik bir mesaj gönderdi: "Oh, neyse ki."
THE ECONOMIST: NATO ZİRVEYİ BAŞARIYLA ATLATTI"
İngiliz The Economist ise "NATO Donald Trump'ın da katıldığı iki kutuplu zirveyi başarıyla atlattı" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Ankara'da yerli ve milli savunma sanayiini sergilediğini de belirtti.
"İMAMOĞLU'NU HİÇBİR LİDER UMURSAMADI"
The Economist, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zirve ile aynı saatlerde duruşmaya çıktığını fakat hiçbir devlet başkanının bunu umursamadığını vurguladı. Trump'ın ise Erdoğan için "Büyük bir lider" dediğini hatırlattı.
The Economist'e göre Avrupalı liderler NATO zirvesinde Trump ile karşılaşmadan sağ çıkına derin nefes aldıklarını belirten Avrupalı bir yetkili "Aslında oldukça mutluyuz" dedi.
ABD gazetesi Politico ise NATO aile fotoğrafının arkasındaki dinamiklere dikkat çekti.
"NATO ZİRVESİNDEN EN ÇOK KAZANÇ SAĞLAYACAK LİDER"
Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesinden en çok kazanç sağlayacak lider olduğunu belirtirken "Trump'ın gözdesi" ifadesini kullandı ve Trump'ın Başkan Erdoğan olmasa zirveye gelmeyeceğine ilişkin sözlerini hatırlattı
POLITICO'DAN SKANDAL SÖZLER
Politico Başkan Erdoğan hakkında ayrıca şu skandal ifadeleri kullandı:
"Her ailenin sorunlu bir çocuğu vardır. Gerek Moskova ve Pekin ile yakın ilişkilerini sürdürmesi gerekse insan hakları ihlalleri konusundaki sicili (protestoculara yönelik son dönemdeki sert müdahaleler de dahil olmak üzere), Kıbrıs'taki varlığı ve Yunanistan ile bitmek bilmeyen çekişmeleri düşünüldüğünde, Türkiye uzun zamandır NATO için bu konumdadır."