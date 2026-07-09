Ankara'da tarihi zirve! Batı medyası başarıyı yazdı: Liderler rahat nefes aldı

NATO Zirvesi

"İMAMOĞLU'NU HİÇBİR LİDER UMURSAMADI"

The Economist, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zirve ile aynı saatlerde duruşmaya çıktığını fakat hiçbir devlet başkanının bunu umursamadığını vurguladı. Trump'ın ise Erdoğan için "Büyük bir lider" dediğini hatırlattı.

The Economist'e göre Avrupalı liderler NATO zirvesinde Trump ile karşılaşmadan sağ çıkına derin nefes aldıklarını belirten Avrupalı bir yetkili "Aslında oldukça mutluyuz" dedi.

ABD gazetesi Politico ise NATO aile fotoğrafının arkasındaki dinamiklere dikkat çekti.