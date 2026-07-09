15 Temmuz gazisi Ahmet Alkılıç FETÖ'ye karşı verilen mücadeleyi anlattı: O gece korku değil iman kazandı

FETÖ'nün silahlı darbecilerinin kurşunlarına göğsünü siper eden vatandaşların gösterdiği irade, Türkiye'nin demokrasi tarihine altın harflerle yazılırken, şehitlerin fedakârlığı, gazilerin cesareti ve milletin birlik ruhu, 15 Temmuz'u yalnızca bir tarih değil, nesilden nesile aktarılması gereken bir milli hafıza hâline getirdi. 3 çocuk babası mimar Ahmet Alkılıç da 34 vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateşle omzundan yaralanarak gazi oldu.

Sabah'tan Harun Sekmen'e konuşan Alkılıç, yaşananların yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin varlığına yönelmiş büyük bir işgal teşebbüsü olduğunu söyledi. Alkılıç, milletin gösterdiği direnişin tarihe altın harflerle yazıldığını belirterek şunları söyledi: "İhanet teşebbüsü başarılı olsaydı vatan elden giderdi. Allah o gün bir milletin üzerinden korkuyu aldı. Kurşunlar yağarken tepemizden, kimse tereddüt etmedi. İhanet edenler hep olacaktır. Ama ihanet edenlere karşı da bu millet dimdik karşı duracaktır. 15 Temmuz bunun en büyük göstergesidir."

KURŞUN YAĞDI

O gece yaşadığı duyguları anlatırken sık sık duraksayan Alkılıç, yaşananların kelimelerle tarif edilemeyeceğini belirterek, "O gün hava sıcaktı ama gökteki rahmet yağmurunu görüyorduk. Bu millet cesur bir millettir. Ama bu kadar cesurluk sadece Allah'ın rahmetiyle olur. O an o mermiler bize işlemez, değse ne olur, değmese ne olur diye düşünüyorduk. Cenab-ı Allah'ın verdiği güç ve cesaretle ilerliyorduk" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlardan yaptığı tarihi çağrının ardından hiç tereddüt etmeden evinden çıktığını anlatan Alkılıç, o dakikaları şöyle anlattı: "Ümraniye Meydanı'na doğru hareket ettik. Yolda babam aradı, o da bize katıldı. Daha sonra Kısıklı'ya doğru yürümeye başladık. Belki 1-1.5 saat sürecek yol bize 5 dakika gibi geldi. Müthiş bir atmosfer vardı." Alkılıç, "O gece kimse makamını, mesleğini ya da siyasi görüşünü düşünmedi. Herkes tek yürek oldu. Herkes vatanı için yürüdü. O yüzden 15 Temmuz sadece bir gecenin değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır" ifadelerini kullandı.