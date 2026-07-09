Yunan Estia'dan F-35 hezeyanı: Trump'a karşı sahte görselle algı
Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçakları ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde atılan olumlu adımlar, İsrail’in yanı sıra Yunanistan cephesinde sancıya neden oldu. Tel Aviv tezlerini savunan güdümlü Yunan medyası, Türkiye eksenli askeri gücü öven ABD Başkanı Donald Trump hedefli karalama kampanyası başlattı. Estia gazetesi, yapay zeka ile üretilen ve Trump’ı Başkan Erdoğan karşısında eğilirken gösteren sahte fotoğrafı, “Sultanın önünde eğildi ve F-35’ler için kapıyı açtı” manşetiyle servis etti. Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhine kışkırtmayı amaçlayan algı operasyonuna imza atan gazetenin, Washington ile Atina arasındaki diplomatik köprüleri yıkma pahasına izlediği şovenist yayın politikası dikkat çekti.
İsrail'in kayığına binen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye öfkesiyle ABD'yi dahi karşısına alacak şovenizme yöneldi.
NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mehter eşliğinde karşılanmasını hazmedemeyen güdümlü Yunan medyası şimdi de Türkiye'nin askeri ve siyasi gücünü öven ABD Başkanı Donald Trump'a nişan aldı.
Yunan medyası, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı sözü veren ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklayan ABD Başkanı Trump'ı sahte görselle hedefe koydu.
Yunan gazetesi Estia, "Sultanın önünde eğildi ve F-35'ler için kapıyı açtı" manşetiyle ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan'ı içeren sahte bir görüntüye yer verdi.
SAHTE GÖRSELLE KIŞKIRTMA YAYINI
Estia gazetesi, haberinde Trump'ı Başkan Erdoğan'ın önünde eğilirken gösteren ve sahte olduğu ilk bakışta anlaşılan görsel kullandı. Yapay zeka ürünü olduğu değerlendirilen görüntü ile ABD kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtıcı algı oluşturuldu.
Haberde, "Başkan Trump'ın Ankara ziyareti sırasında ve NATO Zirvesi marjında, Türkiye'nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü meselesi tartışıldı. Her iki tarafın ilgili açıklamaları temkinliydi ancak vücut dili yalan söylemez. Trump'ın Türk Cumhurbaşkanı'na doğru eğilmesi, sonuçlarımızı çıkarmamız için yeterli." denildi.
ESTIA gazetesi haberinde şu ifadeler kullanıldı:
"Her halükarda, Başkan Trump sadece Erdoğan'ın önünde eğilmekle yetinmedi. Onu övgülere boğarken, Türk Cumhurbaşkanı da Vladimir Putin'e duyduğu saygıyı belirtmeyi ihmal etmedi.
'Erdoğan ile ilişkimiz çok özel... O çok iyi bir Başkan' dedi Ankara'da Donald Trump ve devam etti: 'Türkiye çok güçlü bir ülke. Birlikte çok iş yaptık. İlişkimizin iyi olmaya devam edeceğine inanıyorum. Çok iyi dostuz, benim adımı taşıyan bir binaları bile var, havaalanı çok güzel, yollar yeni, siz çok iyi bir lidersiniz'.
'Başından beri çok iyi bir kimyamız vardı, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Bizim ekipmanlarımızdan çok fazlasına ve çok iyi askerlere sahipler. Özel bir ilişkimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum.'"