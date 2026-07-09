Yunan Estia'dan F-35 hezeyanı: Trump'a karşı sahte görselle algı

NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in mehter eşliğinde karşılanmasını hazmedemeyen güdümlü Yunan medyası şimdi de Türkiye'nin askeri ve siyasi gücünü öven ABD Başkanı Donald Trump'a nişan aldı.

Yunan gazetesi Estia, " Sultanın önünde eğildi ve F-35'ler için kapıyı açtı " manşetiyle ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan'ı içeren sahte bir görüntüye yer verdi.

SAHTE GÖRSELLE KIŞKIRTMA YAYINI

Estia gazetesi, haberinde Trump'ı Başkan Erdoğan'ın önünde eğilirken gösteren ve sahte olduğu ilk bakışta anlaşılan görsel kullandı. Yapay zeka ürünü olduğu değerlendirilen görüntü ile ABD kamuoyunu Türkiye'ye karşı kışkırtıcı algı oluşturuldu.

Haberde, "Başkan Trump'ın Ankara ziyareti sırasında ve NATO Zirvesi marjında, Türkiye'nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü meselesi tartışıldı. Her iki tarafın ilgili açıklamaları temkinliydi ancak vücut dili yalan söylemez. Trump'ın Türk Cumhurbaşkanı'na doğru eğilmesi, sonuçlarımızı çıkarmamız için yeterli." denildi.

Estia gazetesi tarafından servis edilen ve yapay zeka üretimi olduğu değerlendirilen görsel