Almanya'da Türk kondüktörü katleden sanığa sadece 10 yıl hapis

Almanya 'da trende biletsiz yolcu tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın ölümüne ilişkin davada sanık, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Almanya'da Türk kondüktörü yumruklayarak öldüren sanığa skandal ceza

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA ALMADI

Mahkeme, sanığa "cinayet veya kasten öldürme" suçundan mahkumiyet kararı vermezken, savcılığın talep ettiği 12 yıl hapis cezasına da Çalar ailesinin avukatlarının talep ettiği müebbet hapis cezasına da hükmetmedi.

Savcılık, sanığın "ölümle sonuçlanan kasten yaralama" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemiş, öldürme kastının ispatlanamadığını savunmuştu. Müşteki avukatları ise saldırının cinayet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.