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Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları

Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Beştepe’deki resmi temasların yanı sıra perde arkasında yaşanan renkli ve çarpıcı detaylarla dünya basınının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki mehterli karşılamadan liderlere özel hediyelere, Meloni ile Trump arasındaki soğuk rüzgarlardan Beştepe mutfağındaki "Anadolu Turu" menüsüne kadar Ankara'daki zirvenin magazinsel boyutu da çok konuşuldu.

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Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik hamlelerinin ötesine geçerek Beştepe kulislerindeki birbirinden çarpıcı ve renkli görüntülerle dünya basınının odak noktası oldu. Resmi temasların dışında liderlerin samimi diyalogları, isme özel jestler ve Beştepe mutfağındaki hummalı hazırlıklar, zirvenin unutulmazları arasına girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

TRUMP'A HAVALİMANINDA KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı Havalimanı'nda törenle karşıladı. Trump ile Erdoğan arasında pistte gerçekleşen sohbet sosyal medyada ve dünya basınında geniş yer buldu.

Başkan Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Trump Ankara'ya inişinden gidişine kadar her konuşmasında Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. Trump Ankara'ya inişinden gidişine kadar her konuşmasında Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

MEHTERLİ KARŞILAMA
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Külliye'ye gelen liderleri Mehmet Marşı eşliğinde karşıladı.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tavrı ve İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in şaşkınlığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Mehter Marşı eşliğinde Külliye'ye girdiYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Mehter Marşı eşliğinde Külliye'ye girdi

Miçotakis'in Mehter Marşı'ndan bir gün sonra zirve alanına girerken yaptığı yürüyüş de sosyal medyada çok konuşuldu.

MiçotakisMiçotakis

KÜLLİYE BAHÇESİNDE AİLE POZU
Zirvenin en dikkat çeken karelerinden biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen geleneksel aile fotoğrafı oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

Liderler, zirvenin başlamasından önce objektiflere birlikte poz verirken, fotoğraf öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen samimi sohbetler kameralara yansıdı.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-6

FRANSA'YA GİDEN SELAM
Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sohbet de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan Macron aracılığıyla Fransa'ya selam gönderdi. O anları sosyal medya üzerinden paylaşan Macron, "Fransa'ya selamlar iletildi!" notunu düştü.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-7

ANKARA KEDİLERİ
Zirvenin en sevimli konukları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla buluşturulan Ankara kedileri "Lokum" ve yavrusu "Akkız" oldu. Yerli ve yabancı gazeteciler kedilere yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda basın mensubu kedilerle fotoğraf çektirdi.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-8

TÜRK MUTFAĞI
Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mutfağında da yoğun hazırlık yapıldı. Devlet başkanlarına ikram edilecek yemeklerin sunumunda görev alacak garsonlar, servis düzeni, menülerin sunumu ve protokol kuralları konusunda prova gerçekleştirdi. Liderlere Trabzon tereyağından Denizli yoğurduna Hizan balından Kayseri mantısına kadar "Anadolu Turu" menüsü sunuldu.

NATO liderlerine Beştepede Anadolu turu: İşte akşam yemeğinde sunulan o özel menüNATO liderlerine Beştepede Anadolu turu: İşte akşam yemeğinde sunulan o özel menü
NATO liderlerine Beştepe'de Anadolu turu: İşte akşam yemeğinde sunulan o özel menü

LİDERLERE ÖZEL HEDİYELER
Zirvenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de liderlere verilen hediyeler oldu. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere Türkiye'de üretilen özel tasarım tabanca ve mermi hediye etti.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-9

Ayrıca tabancalara hediyenin verildiği liderlerin isimi de işlendi. El işçiliğiyle hazırlanan ve özel kutularda takdim edilen hediyeler, diplomatik temasların ardından en çok konuşulan detaylardan biri olarak öne çıktı.

Erdoğandan NATO zirvesinde diplomatik sürpriz: Liderlere özel yapım revölver silah hediyesiErdoğandan NATO zirvesinde diplomatik sürpriz: Liderlere özel yapım revölver silah hediyesi
Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomatik sürpriz: Liderlere özel yapım revölver silah hediyesi

Öte yandan zirve kapsamında liderlerin masalarına isimlerinin kazındığı kalemler de bırakıldı.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-10

MACRON GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARMADAN SEĞMENLER'DE KOŞTU
Zirve boyunda dikkat çeken detaylardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gözünden çıkarmadığı gözlük oldu. Macron katıldığı ikili toplantılardan Seğmenler Parkı'nda yaptığı sabah koşusuna kadar her fotoğrafta gözlüğüyle yer aldı.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-11

MELONİ VE TRUMP ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Donald Trump arasında da soğuk rüzgarlar esti.

Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları-12

İkili arasındaki son karşılaşma Ankara'da düzenlenen NATO 36.⁠ ⁠Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekiminde gerçekleşti. Meloni, Trump'ı gördükten sonra yüzünü çevirdi. Trump'ın ise Meloni'ye selam vermediği görüldü.

Meloni ve Trumpın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadıMeloni ve Trumpın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadı
Meloni ve Trump'ın fotoğraf kavgasında yeni perde: İtalya Başbakanı aile fotoğrafında yüzüne bakmadı

Liderlerin resmi gündemin havasını dağıtan bu anları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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