Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları
Ankara'da düzenlenen tarihi NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Beştepe’deki resmi temasların yanı sıra perde arkasında yaşanan renkli ve çarpıcı detaylarla dünya basınının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki mehterli karşılamadan liderlere özel hediyelere, Meloni ile Trump arasındaki soğuk rüzgarlardan Beştepe mutfağındaki "Anadolu Turu" menüsüne kadar Ankara'daki zirvenin magazinsel boyutu da çok konuşuldu.
Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, kritik güvenlik hamlelerinin ötesine geçerek Beştepe kulislerindeki birbirinden çarpıcı ve renkli görüntülerle dünya basınının odak noktası oldu. Resmi temasların dışında liderlerin samimi diyalogları, isme özel jestler ve Beştepe mutfağındaki hummalı hazırlıklar, zirvenin unutulmazları arasına girdi.
TRUMP'A HAVALİMANINDA KARŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı Havalimanı'nda törenle karşıladı. Trump ile Erdoğan arasında pistte gerçekleşen sohbet sosyal medyada ve dünya basınında geniş yer buldu.
MEHTERLİ KARŞILAMA
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Külliye'ye gelen liderleri Mehmet Marşı eşliğinde karşıladı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tavrı ve İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in şaşkınlığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Miçotakis'in Mehter Marşı'ndan bir gün sonra zirve alanına girerken yaptığı yürüyüş de sosyal medyada çok konuşuldu.
KÜLLİYE BAHÇESİNDE AİLE POZU
Zirvenin en dikkat çeken karelerinden biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen geleneksel aile fotoğrafı oldu.
Liderler, zirvenin başlamasından önce objektiflere birlikte poz verirken, fotoğraf öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen samimi sohbetler kameralara yansıdı.
FRANSA'YA GİDEN SELAM
Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sohbet de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Erdoğan Macron aracılığıyla Fransa'ya selam gönderdi. O anları sosyal medya üzerinden paylaşan Macron, "Fransa'ya selamlar iletildi!" notunu düştü.
ANKARA KEDİLERİ
Zirvenin en sevimli konukları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla buluşturulan Ankara kedileri "Lokum" ve yavrusu "Akkız" oldu. Yerli ve yabancı gazeteciler kedilere yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda basın mensubu kedilerle fotoğraf çektirdi.
TÜRK MUTFAĞI
Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mutfağında da yoğun hazırlık yapıldı. Devlet başkanlarına ikram edilecek yemeklerin sunumunda görev alacak garsonlar, servis düzeni, menülerin sunumu ve protokol kuralları konusunda prova gerçekleştirdi. Liderlere Trabzon tereyağından Denizli yoğurduna Hizan balından Kayseri mantısına kadar "Anadolu Turu" menüsü sunuldu.
LİDERLERE ÖZEL HEDİYELER
Zirvenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de liderlere verilen hediyeler oldu. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere Türkiye'de üretilen özel tasarım tabanca ve mermi hediye etti.
Ayrıca tabancalara hediyenin verildiği liderlerin isimi de işlendi. El işçiliğiyle hazırlanan ve özel kutularda takdim edilen hediyeler, diplomatik temasların ardından en çok konuşulan detaylardan biri olarak öne çıktı.
Öte yandan zirve kapsamında liderlerin masalarına isimlerinin kazındığı kalemler de bırakıldı.
MACRON GÖZLÜĞÜNÜ ÇIKARMADAN SEĞMENLER'DE KOŞTU
Zirve boyunda dikkat çeken detaylardan biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gözünden çıkarmadığı gözlük oldu. Macron katıldığı ikili toplantılardan Seğmenler Parkı'nda yaptığı sabah koşusuna kadar her fotoğrafta gözlüğüyle yer aldı.
MELONİ VE TRUMP ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ABD Başkanı Donald Trump arasında da soğuk rüzgarlar esti.
İkili arasındaki son karşılaşma Ankara'da düzenlenen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekiminde gerçekleşti. Meloni, Trump'ı gördükten sonra yüzünü çevirdi. Trump'ın ise Meloni'ye selam vermediği görüldü.
Liderlerin resmi gündemin havasını dağıtan bu anları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.