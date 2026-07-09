Ankara'daki NATO Zirvesi’nin renkli anları

KÜLLİYE BAHÇESİNDE AİLE POZU Zirvenin en dikkat çeken karelerinden biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen geleneksel aile fotoğrafı oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır)

FRANSA'YA GİDEN SELAM Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği sohbet de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ANKARA KEDİLERİ

Zirvenin en sevimli konukları ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarıyla buluşturulan Ankara kedileri "Lokum" ve yavrusu "Akkız" oldu. Yerli ve yabancı gazeteciler kedilere yoğun ilgi gösterirken, çok sayıda basın mensubu kedilerle fotoğraf çektirdi.

TÜRK MUTFAĞI

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mutfağında da yoğun hazırlık yapıldı. Devlet başkanlarına ikram edilecek yemeklerin sunumunda görev alacak garsonlar, servis düzeni, menülerin sunumu ve protokol kuralları konusunda prova gerçekleştirdi. Liderlere Trabzon tereyağından Denizli yoğurduna Hizan balından Kayseri mantısına kadar "Anadolu Turu" menüsü sunuldu.

LİDERLERE ÖZEL HEDİYELER

Zirvenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de liderlere verilen hediyeler oldu. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlere Türkiye'de üretilen özel tasarım tabanca ve mermi hediye etti.