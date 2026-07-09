Avrupa'nın "dördüncü küresel güç" olma fırsatı: Merkezde Türkiye var!

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde



Dünyanın yeni güç haritasına bakın. Amerika'nın gücü teknoloji, dolar ve askeri kapasitedir. Çin'in gücü üretim, nüfus ve devlet aklıyla kurduğu ekonomik disiplindir. Rusya'nın gücü enerji, askeri derinlik ve coğrafi sertliğidir. Peki Avrupa'nın gücü nedir? Sermaye, teknoloji, hukuk, demokrasi, pazar ve tarihsel birikim.



Türkiye'nin gücü nedir? Coğrafya, üretim kabiliyeti, genç nüfus, askeri kapasite, savunma sanayii ve kriz coğrafyalarını okuyabilme becerisi.

Bu iki güç birleştiğinde ortaya yalnızca genişlemiş bir Avrupa çıkmaz. Küresel ölçekte yeniden ağırlık merkezi olabilecek, savaş ihtimalini de azaltan yeni bir stratejik blok çıkar.

O akıl pek yok gibi görünüyor ama yine de hatırlatalım.