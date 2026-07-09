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16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi

Yaklaşık 16,8 milyon emeklinin Temmuz zammı kök aylığı artırırken, ek ödemeleri de yükseltti. Yüzde 4-5 ek ödeme sınırı da değişti. İşte detayları...

Giriş Tarihi:
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi

Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaş alacak. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü kadar oluyor. Çok düşük maaşlarda ise ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Yani emeklilerin aylıklarının yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor.

Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin kök aylığına yansıtılıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme tutarını da artırmış oluyor. Emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem ocak hem de temmuz aylarında artıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemesi nasıl değişti? (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemesi nasıl değişti? (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

NASIL HESAPLANIYOR?

Temmuz zammıyla artan kök aylıklar, ek ödemelere de yansıdı. Örneğin; 40 bin lira kök aylığı olan bir SSK emeklisine bin 600 lira da ek ödeme yatırılıyordu.
Bu emeklinin eline 41 bin 600 lira geçiyordu. Bu emeklinin temmuz maaşı yüzde 17.76 artışla 47 bin 104 liraya (40.000 x % 17.76) yükselirken, ek ödemesi de bin 884 liraya çıktı. Emeklinin hesabına bu aydan itibaren 48 bin 988 lira yatırılacak.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-3

ÖRNEK HESAPLAMA

HAZİRAN AYI
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-4 Kök aylık: 40.000 TL
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-5 Ek ödeme (% 4): 1.600 TL
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-6 Ödenen: 41.600 TL

TEMMUZ
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-7 % 17,76 zamlı kök aylık: 47.104 TL
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-8 Ek ödeme (% 4): 1.884,16 TL
16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-9 Ödenecek: 48.988,16 TL

16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-4

SINIR DA DEĞİŞTİ

Ek ödemeyle ilgili bir artış da yüzde 4-5 sınırında yaşandı. Bu yılın ilk yarısında kök aylığı 13 bin 14 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5 ek ödeme veriliyordu. Bu yılın ikinci yarısında ise kök aylığı 14 bin 774 lira 58 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme hesaplanıyor.

16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-5

NASIL GÖRÜLÜYOR?

Ek ödeme tutarı e-Devlet'ten görülebiliyor. 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar emeklinin yeni ek ödemesini gösteriyor. Bu tutar 25 ile çarpıldığında emeklinin yeni kök aylığı ortaya çıkıyor. 26 ile çarpıldığında ise emeklinin yeni kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı görülebiliyor.

16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-6

EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ARTIŞ

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla arttı. Yüzde 13,52'lik artışa göre uzman olmayanların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 510 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 36 bin 84 liradan 40 bin 963 liraya yükseldi.

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16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-8 16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-9 16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi-10
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