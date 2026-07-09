16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi

Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaş alacak. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü kadar oluyor. Çok düşük maaşlarda ise ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Yani emeklilerin aylıklarının yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor.

Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin kök aylığına yansıtılıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme tutarını da artırmış oluyor. Emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem ocak hem de temmuz aylarında artıyor.