16,8 milyon emekliye Temmuz zammı: Ek ödeme oranları yüzde 4-5'e yükseldi
Yaklaşık 16,8 milyon emeklinin Temmuz zammı kök aylığı artırırken, ek ödemeleri de yükseltti. Yüzde 4-5 ek ödeme sınırı da değişti. İşte detayları...
Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaş alacak. Kök aylıklara yansıtılacak zam oranı, ek ödemeleri de yükseltecek. Emekliler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4'ü kadar oluyor. Çok düşük maaşlarda ise ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Yani emeklilerin aylıklarının yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor.
Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin kök aylığına yansıtılıyor. Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme tutarını da artırmış oluyor. Emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem ocak hem de temmuz aylarında artıyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Temmuz zammıyla artan kök aylıklar, ek ödemelere de yansıdı. Örneğin; 40 bin lira kök aylığı olan bir SSK emeklisine bin 600 lira da ek ödeme yatırılıyordu.
Bu emeklinin eline 41 bin 600 lira geçiyordu. Bu emeklinin temmuz maaşı yüzde 17.76 artışla 47 bin 104 liraya (40.000 x % 17.76) yükselirken, ek ödemesi de bin 884 liraya çıktı. Emeklinin hesabına bu aydan itibaren 48 bin 988 lira yatırılacak.
ÖRNEK HESAPLAMA
HAZİRAN AYI
Kök aylık: 40.000 TL
Ek ödeme (% 4): 1.600 TL
Ödenen: 41.600 TL
TEMMUZ
% 17,76 zamlı kök aylık: 47.104 TL
Ek ödeme (% 4): 1.884,16 TL
Ödenecek: 48.988,16 TL
SINIR DA DEĞİŞTİ
Ek ödemeyle ilgili bir artış da yüzde 4-5 sınırında yaşandı. Bu yılın ilk yarısında kök aylığı 13 bin 14 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5 ek ödeme veriliyordu. Bu yılın ikinci yarısında ise kök aylığı 14 bin 774 lira 58 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme hesaplanıyor.
NASIL GÖRÜLÜYOR?
Ek ödeme tutarı e-Devlet'ten görülebiliyor. 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar emeklinin yeni ek ödemesini gösteriyor. Bu tutar 25 ile çarpıldığında emeklinin yeni kök aylığı ortaya çıkıyor. 26 ile çarpıldığında ise emeklinin yeni kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı görülebiliyor.
EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ARTIŞ
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla arttı. Yüzde 13,52'lik artışa göre uzman olmayanların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan 31 bin 510 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 36 bin 84 liradan 40 bin 963 liraya yükseldi.