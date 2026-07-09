Ankara'daki zirveye NATO liderlerinden tam not: 10 üzerinden 12'lik güzellik! Trump'tan övgü dolu sözler: Erdoğan harikaydı

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. "ERDOĞAN HARİKAYDI" Türkiye'de harika 2 gün geçirdiklerini aktaran Trump, "Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı " değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını yaptı. (Haberin fotoğrafları AA ve AFP'den alınmıştır.)

"MUAZZAM BİR BİRLİK VE BERABERLİK VARDI"

Anlaşmazlıklara rağmen NATO Zirvesi'nde tam bir birlik ortamı olduğunu belirten Trump, "O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Basının da içeride kalabilmesini isterdim. Gerçi basın orada olsaydı işler farklı olabilirdi ama muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi" diye konuştu.



Öte yandan Türkiye bir kez daha dünyaya ev sahipliği dersi verdi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve şimdiye kadarki en önemli zirvelerden biri olarak tanımlanan NATO liderler zirvesinde Türkiye'nin misafirperliğine herkes tam not verdi. Türk Yıldızları'nın uçuşu, süvarilerin karşılama gösterisi, mehter takımının ezgileri ve yemeklere özgüler yağdı.