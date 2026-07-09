Ankara'daki zirveye NATO liderlerinden tam not: 10 üzerinden 12'lik güzellik! Trump'tan övgü dolu sözler: Erdoğan harikaydı
Ankara'nın NATO Zirvesi'ndeki ev sahipliği dünya liderlerinden tam not aldı. Liderler karşılaştıkları atmosferin olağanüstü olduğunu dile getirirken ABD Başkanı Donald Trump zirve dönüşünde uğradığı İngiltere'de Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Türkiye'deki zirveye tam not veren Trump, "Yediğimiz yemek 10/10'luktu. Hatta 10 üzerinden 12'lik güzellikte bir yemekti" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"ERDOĞAN HARİKAYDI"
Türkiye'de harika 2 gün geçirdiklerini aktaran Trump, "Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı" değerlendirmesinde bulundu.
"MUAZZAM BİR BİRLİK VE BERABERLİK VARDI"
Anlaşmazlıklara rağmen NATO Zirvesi'nde tam bir birlik ortamı olduğunu belirten Trump, "O odada harika bir birlik vardı. NATO toplantı odası aslında oldukça inanılmazdı. Ortam çok iyiydi. Basının da içeride kalabilmesini isterdim. Gerçi basın orada olsaydı işler farklı olabilirdi ama muazzam bir birlik ve beraberlik vardı. Oldukça güzeldi" diye konuştu.
Öte yandan Türkiye bir kez daha dünyaya ev sahipliği dersi verdi. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve şimdiye kadarki en önemli zirvelerden biri olarak tanımlanan NATO liderler zirvesinde Türkiye'nin misafirperliğine herkes tam not verdi. Türk Yıldızları'nın uçuşu, süvarilerin karşılama gösterisi, mehter takımının ezgileri ve yemeklere özgüler yağdı.
YEDİĞİMİZ YEMEKLER 10 ÜZERİNDEN 12
ABD Başkanı Donald Trump, "Yediğimiz yemek 10/10'luktu. Hatta 10 üzerinden 12'lik güzellikte bir yemekti" dedi. Trump ayrıca "Erdoğan muazzam bir iş çıkarmış. Havaalanından itibaren her yol, her şey, her şey kusursuzdu" dedi
BAŞKAN ERDOĞAN MÜKEMMEL BİR EV SAHİBİ
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan mükemmel ev sahipliği yaptı" dedi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, zirveyi şimdiye kadar düzenlenen "en önemli" NATO zirvelerinden biri olarak tanımladı.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, zirveyi "muhteşem" olarak nitelendirdi ve ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Valtonen, atmosferin "olağanüstü" olduğunu ve tüm organizasyonların son derece iyi yürüdüğünü vurguladı.
GÖZLERİNİ ALAMADI
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in makam aracından indiği andan itibaren Külliye binasını ve çevresini meraklı ve hayranlık dolu bakışlarla incelemesi geceye damga vurdu.
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, zirvenin çok doğru bir ülkede yapıldığını belirtti.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu ve "İçildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz" dedi.
Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, ülkesinin Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirtti.