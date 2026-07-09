Galatasaray'dan 100 milyon euroluk bütçe! Transferde çifte hedef
Galatasaray yönetimi, transferde yaşanan sessizliğin arkasında üst düzey oyuncu hedefi olduğunu vurgularken, yaklaşık 100 milyon euroluk bütçeyle hareket ediyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Can Uzun ve Khephren Thuram transferleri öne çıkıyor. İşte transferlere ilişkin son detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da henüz resmi imzaların gelmemesi taraftarları endişelendirse de yönetim ve teknik heyet süreci farklı değerlendiriyor.
Sarı-kırmızılıların bu yaz transfer döneminde yalnızca üst düzey isimlere yöneldiği, bu nedenle görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğü ifade ediliyor. Mevcut kadronun güçlü bir iskelete sahip olduğu değerlendirilirken, yapılacak takviyelerin doğrudan ilk 11 seviyesinde fark oluşturacak futbolculardan seçileceği belirtiliyor.
Kulübün listesinde yer alan birçok oyuncunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ancak bonservisini elinde bulunduran kulüplerin yüksek talepleri nedeniyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
Ayrıca sarı-kırmızılıların takip ettiği bazı futbolcuların Dünya Kupası'nda yer almasının da görüşme süreçlerini uzattığı aktarıldı.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesi doğrultusunda, 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü, bu oyunculara Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için yaklaşık 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve harcama limiti konusunda rakiplerine göre daha rahat bir konumda bulunduğu belirtildi.
CAN UZUN'DA GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu milli futbolcu Can Uzun transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu proje ve teknik heyetin oyuncuya biçtiği rolü değerlendiren 20 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Napoli ve Milan'ın da ilgilendiği Can Uzun'un önceliğini Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edilirken, ailesinin de sarı-kırmızılı kulübe olan yakınlığının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.
İlk görüşmelerde Eintracht Frankfurt'un sözleşmedeki 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği ancak Galatasaray'ın oyuncunun da isteğini kullanarak bu rakamı 40 milyon euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi. Alman ekibinin bu teklif üzerinde değerlendirme yaptığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, geride kalan sezonda 28 maçta forma giydi. Genç hücum oyuncusu, 1513 dakikada 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
THURAM İÇİN YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Galatasaray'ın orta saha transferindeki öncelikli hedeflerinden biri olan Khephren Thuram için de yeni bir girişim hazırlığında olduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Fransız futbolcuyu orta sahaya seviye atlatacak isim olarak gördüğü ve transferini özellikle istediği belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetim daha önce Juventus ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamasa da dosyayı kapatmadı. Önümüzdeki günlerde İtalyan kulübüyle yeniden temas kurulmasının planlandığı ve transfer şartlarının bir kez daha masaya yatırılacağı ifade edildi.
25 yaşındaki Khephren Thuram, 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev aldı.
Fransız orta saha bu süreçte 4 gol ve 5 asist üretirken, iki yönlü oyunuyla takımının değişmez isimlerinden biri oldu.