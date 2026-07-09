Galatasaray'dan 100 milyon euroluk bütçe! Transferde çifte hedef

Napoli ve Milan'ın da ilgilendiği Can Uzun'un önceliğini Galatasaray'dan yana kullandığı ifade edilirken, ailesinin de sarı-kırmızılı kulübe olan yakınlığının bu kararda etkili olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın uzun süredir temas halinde olduğu milli futbolcu Can Uzun transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin sunduğu proje ve teknik heyetin oyuncuya biçtiği rolü değerlendiren 20 yaşındaki futbolcunun transfere olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Can Uzun



İlk görüşmelerde Eintracht Frankfurt'un sözleşmedeki 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği ancak Galatasaray'ın oyuncunun da isteğini kullanarak bu rakamı 40 milyon euro seviyesine çekmeye çalıştığı öğrenildi. Alman ekibinin bu teklif üzerinde değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, geride kalan sezonda 28 maçta forma giydi. Genç hücum oyuncusu, 1513 dakikada 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.