9 ülke anlaştı! Ortak banka kuruluyor: Savunmaya ucuz kaynak sağlanacak

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde savunma projelerinin finansmanı için önemli bir adım atıldı. Aralarında Kanada, Türkiye, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna'nın olduğu 9 ülke 'Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası' (DSRB) kurulması konusunda niyet beyanında bulundu. Banka, savunma projeleri için 100 milyar sterline (134 milyar dolar) kadar ucuz finansman sağlamayı hedefliyor. Merkezinin Kanada'da olması beklenen bankanın 2027'de faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

NATO'dan 9 ülke ortak savunma bankası kuruyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) NE SAĞLAYACAK? Banka, müttefik ülkelerin hükümetlerine erişilebilir krediler gibi finansal destek sağlayarak savunma ve güvenlikle ilgili yatırımları finanse etmek için yardımcı olmayı amaçlıyor. Uzun vadeli, düşük maliyetli finansmanla hükümetlerin savunma harcamaları nedeniyle bütçelerinde mali baskı yaşamadan projelere sermaye sağlamasının yolunu açacak. Savunma ve güvenlik firmalarının ticari bankalardaki işlemleri için garantör olacak.

Özel bankaları savunma şirketlerine daha kolay yatırım yapmaya teşvik etmeye çalışacak. Uzmanlar, NATO ülkelerinin yaklaşık yüzde 70'inin, Almanya gibi AAA puanlı ülkelerden daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kendi AAA notu ile donatılmış DSR Bank'ın, düşük maliyetli sermayenin kilidini açmak için müttefik kredi gücünü bir araya getireceğini söylüyor. Takvim Kaynak Tercihleri