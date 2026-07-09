9 ülke anlaştı! Ortak banka kuruluyor: Savunmaya ucuz kaynak sağlanacak
NATO’nun 9 üyesi ortak savunma bankası konusunda niyet beyanında bulundu. Kurulması planlanan banka, müttefik ülkelerin hükümetlerinin savunma harcamalarında elini rahatlatacak. Projelere uzun vadeli, düşük maliyetli finansman sağlanması planlanıyor.
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde savunma projelerinin finansmanı için önemli bir adım atıldı. Aralarında Kanada, Türkiye, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna'nın olduğu 9 ülke 'Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası' (DSRB) kurulması konusunda niyet beyanında bulundu.
Banka, savunma projeleri için 100 milyar sterline (134 milyar dolar) kadar ucuz finansman sağlamayı hedefliyor. Merkezinin Kanada'da olması beklenen bankanın 2027'de faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
NE SAĞLAYACAK?
Banka, müttefik ülkelerin hükümetlerine erişilebilir krediler gibi finansal destek sağlayarak savunma ve güvenlikle ilgili yatırımları finanse etmek için yardımcı olmayı amaçlıyor. Uzun vadeli, düşük maliyetli finansmanla hükümetlerin savunma harcamaları nedeniyle bütçelerinde mali baskı yaşamadan projelere sermaye sağlamasının yolunu açacak. Savunma ve güvenlik firmalarının ticari bankalardaki işlemleri için garantör olacak.
Özel bankaları savunma şirketlerine daha kolay yatırım yapmaya teşvik etmeye çalışacak. Uzmanlar, NATO ülkelerinin yaklaşık yüzde 70'inin, Almanya gibi AAA puanlı ülkelerden daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kendi AAA notu ile donatılmış DSR Bank'ın, düşük maliyetli sermayenin kilidini açmak için müttefik kredi gücünü bir araya getireceğini söylüyor.
ÇERÇEVESİ NİSANDA ÇİZİLDİ
DSR Bank ilk olarak 2025 yılında, DSRB Kalkınma Grubu'nun CEO'su Rob Murray tarafından önerildi. Landesbank Baden-Württemberg, JPMorgan Chase, ING Group, Commerzbank ve Deutsche Bank dahil olmak üzere birçok finans kurumu bunu destekledi. Kanada, bankanın oluşturulması için destek verdi. Nisan 2026'da Kanada'nın Montréal kentindeki müzakerelerin ardından DSRB'nin çerçevesi oluşturuldu.
KANADA BAŞBAKANI AÇIKLADI
NATO Zirvesi'nde açıklama yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, "Müttefikler savunma sektörüne yatırımlarını artırırken, endüstri kapasitelerini genişletirken ve kritik ekipmanların üretimini hızlandırırken, savunma, güvenlik ve dayanıklılık önceliklerimizi gerçekleştirmek için büyük ölçekli kamu ve özel sermayeyi harekete geçirme ihtiyacının farkındayız. Bankayı kurmak için birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Sağlam bir kredi tabanı üzerine kurulu olan banka, üye ülkelerde sermayeye erişimini genişletecektir" dedi.