MSB’den CAATSA açıklaması: Yaptırımlar tamamen son bulmalı... Miço'ya "tehdit" cevabı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bakanlık, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında 2026 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik ücretinin 472 bin 653 TL olarak belirlendiği ve başvuruların başladığı bildirildi.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde başarıyla gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuçları toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.
ÖRTÜLÜ AÇIK BÜTÜN YAPTIRIMLARI KALDIRIN
Zirvenin ortak caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik kararların değerlendirildiği tarihi buluşma olduğunu belirten Aktürk, "Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayisi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.
Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak ittifakın caydırıcılığına önemli katkılar sunduğunu belirtilen Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz." denildi.
MİÇO'YA "TEHDİT" CEVABI
MSB açıklamasında, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 8ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'ye F-35' sözünden endişe duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini" iddia etmişti. Miçotakis, basın açıklamasında bir gazetecinin "Türkiye'nin F-35 alma ihtimali hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bir ittifak, iyi komşuluk ilişkilerinin temel ilkesine dayandırılmalıdır. Ülkem hâlâ Türkiye'nin açık bir savaş tehdidiyle karşıyadır." cevabını vermişti.
AY YILDIZ KARARGAHI STRATEJİK VİZYONUN PROJESİ
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Karargahının önemine dikkat çeken Aktürk, "Yalnızca modern bir askeri yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesidir." dedi.
Proaktif savunma ve güvenlik anlayışının en önemli sembollerinden birinin inşa edildiğini aktaran Aktürk, projeyi yürüten kurumlara teşekkür etti.
BEDELLİDE YENİ RAKAM
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi doğrultusunda yeni dönem askerlik bedelleri de netleşti.
Bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 TL olduğunu bildiren Tuğamiral Zeki Aktürk, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren müracaat işlemlerinin başladığını duyurdu.
PKK'DAN TESLİMLER DEVAM EDİYOR
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin güncel verileri de paylaştı.
Son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Aktürk, hudut hatlarında 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 316 şahsın yakalandığını bildirdi.
Açıklanan verilere göre, 1 Ocak-9 Haziran arasında hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 615'e, engellenen kişi sayısı ise 41 bin 129'a ulaştı.
Ayrıca Van hudut hattında 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Suriye Deyrizor'da ise Fırat Nehri üzerine kurulan 240 metre uzunluğundaki yüzer köprünün 10 Temmuz'da hizmete açılacağı belirtildi.
ORDUYA YERLİ VE MİLLİ TEÇHİZATLAR
TSK envanterine giren yeni silah sistemleri hakkında bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca TB-3 SİHA, 7,62 mm Piyade Tüfeği (MPT-76), Silah Taşıyıcı Araç ile Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktardı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ise SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyetlerinin 13-17 Temmuz arasında ROKETSAN'da icra edileceği, yerli imkanlarla geliştirilen Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN'ın Arnavutluk'a ihracatı için 4 Temmuz'da sözleşme imzalandığı ifade edildi.