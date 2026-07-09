MSB’den CAATSA açıklaması: Yaptırımlar tamamen son bulmalı... Miço'ya "tehdit" cevabı

MİÇO'YA "TEHDİT" CEVABI MSB açıklamasında, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 8ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'ye F-35' sözünden endişe duyduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini" iddia etmişti. Miçotakis, basın açıklamasında bir gazetecinin "Türkiye'nin F-35 alma ihtimali hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bir ittifak, iyi komşuluk ilişkilerinin temel ilkesine dayandırılmalıdır. Ülkem hâlâ Türkiye'nin açık bir savaş tehdidiyle karşıyadır." cevabını vermişti. Kiryakos Miçotakisin karın ağrısı belli oldu: Ege ve Akdeniz hezeyanı ortaya çıktı

AY YILDIZ KARARGAHI STRATEJİK VİZYONUN PROJESİ Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Karargahının önemine dikkat çeken Aktürk, "Yalnızca modern bir askeri yerleşke değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesidir." dedi. Proaktif savunma ve güvenlik anlayışının en önemli sembollerinden birinin inşa edildiğini aktaran Aktürk, projeyi yürüten kurumlara teşekkür etti. Ay Yıldız Müşterek Karargahında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolüne ve Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Zirvesi'nin tarihi önemine vurgu yaptı. BEDELLİDE YENİ RAKAM Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar genelgesi doğrultusunda yeni dönem askerlik bedelleri de netleşti. Bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 TL olduğunu bildiren Tuğamiral Zeki Aktürk, 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren müracaat işlemlerinin başladığını duyurdu.